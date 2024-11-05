米其林羊肉爐「王家燻羊肉」遭爆肉塊長蛆！業者怒反擊

獲得米其林指南推薦的台南羊肉名店「王家燻羊肉」，近日遭網友爆料，指出11月1日購買12份羊肉爐分送朋友，結果朋友在食用的過程中，發現「羊肉塊有長蛆蟲」。但實際致電店家，店家不承認是自家羊肉，沒有想改進也不道歉，態度十分不好。隨著照片出爐，可見到羊肉上出現宛若「芝麻海」般的白色蛆蟲，令人感到怵目驚心。但業者則認為是網友不實爆料，要求公開道歉，否則將提告。

該名網友在爆料公社中的發文，乃是二度發文。該篇文章中指出，「當天我們帶著12份冷藏包裝回台中，分送給朋友吃，沒想到，隔天11月2日，朋友在吃羊肉爐的時候，在吃的過程，居然發現羊肉塊有長蛆蟲，之後朋友傳照片、影片讓我們看，所以當下感到覺得噁心又氣怒」

對於二度發文的原因，網友也解釋，刪文的原因，「是因朋友品嚐到的，沒有經過朋友的同意，就直接po文，怕造成朋友的困擾才刪文，現在朋友看到新聞媒體報導，憤怒指控，店家居然不承認是他們自家的羊肉，沒有想改進的意思，也不道歉，3日上午打電話到店家表明身份，店家立馬掛了電話，態度十分不好，我之所以在po這篇文，是澄清我們說的都是事實，好讓人知道食安問題重要性，別在發生了，所以我們只好公開檢舉，讓警察機關，食安單位介入調查」

文章中也指出，在11月1日要去買羊肉爐之前，就有跟朋友提起，11月1日要下屏東拜拜.回程時，會買王家燻羊肉爐請他們吃，以上這些都有朋友line的對話記錄可證明，所以大約2點有打電話預定外帶12份羊肉爐，當天下午3點左右到王家燻羊肉，我們夫妻倆還去現場點了3樣菜和麵線吃，以上這些都有通聯紀錄和監視器，行車記錄器可供警察調查。

隨著爆料文章以及照片出爐，其他網友也表示「真的吐爆了」、「嚇死了，誰還敢去」。但也有網友持反對意見，表示「放到隔天，還分食，誰能保證過程中沒有讓食物有機會長蛆蟲？」、「你送給朋友之後，朋友有好好的冷凍保存嗎？」、「煮的時候為什麼那些蟲不會飄散掉？」、「堅持店家對你提告告到死」

根據《ETtoday》報導，王家燻羊肉業者強調照片中的羊肉顏色與形狀都與自家產品不同，且如果真的有問題，蛆蟲應該會在煮的過程中浮上湯面。報導中也指出，業者認為該網友的不實爆料已嚴重損害店家名譽，要求對方在一周內公開道歉，否則將提告。11月5日中午實際致電詢問業者，王姓老闆手機轉語音信箱，無人接聽。

【網友爆料全文】