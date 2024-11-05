颱風夜鄰居房間飄濃厚「死老鼠味」 房東一句話令她毛骨悚然

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她租了一間頂加的套房，房客中有一位是房東的親戚，這名親戚的身上及房間經常飄出惡臭，讓她覺得不舒服。昨（4）日接到房東通知說「他親戚那間房要重新出租」，讓她有不祥預感，指出「那天颱風天聞到的味道是什麼？」莫名感到毛骨悚然。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，她租的頂加小套房，共有5名房客，只有自己一個女生，其中有一名房客是房東的親戚，這名親戚的身上及房間經常飄出難聞的味道，之前她去陽台曬衣服，那個親戚都會跑出來抽菸，或者開門坐在床上看著她，讓她覺得很不舒服，為了避開他只好選擇早上6點曬衣服。

原PO指出，康芮颱風過後隔天，她聞到走道上的臭味更濃了，像死老鼠的味道，結果昨天房東竟然告訴她，他親戚那間房要重新出租，「因他親戚在醫院不會回來了」，聽完後讓原PO這兩天難以入眠，她表示「昨天聽到這消息我覺得我怕了，那天颱風天聞到的味道是什麼？」令她十分不安。

貼文曝光後，立刻掀起網友們騷動，紛紛留言「屍臭味」、「有時候相信自己的直覺趕緊走人吧」、「應該就是屍臭味，房東不敢說」、「趕快搬走，感覺你前面聞到的都不對勁，會不會他早就走了」、「不要問，你會怕，要是有天他又回來住，你是當他是人還是鬼，不敢問就搬吧，早晚嚇死自己」。

此外，還有網友指出「趕快再找房吧」、「我的想法是，房東不敢說真相，如果說了真相，以後房子沒有人敢租了」、「搬走吧，重點是房客只有你一個女生，這聽起來比有人往生更可怕」、「只有你一個女生太危險了，你還是找有女生的房子吧」。

不過，也有不少網友回應「過世而已很正常的，看看房門口還是樓下有沒有貼紅色的紙，就知道了」、「可以跟房東說有聞到屍臭味，他應該會馬上來看看怎麼處理吧」、「你堅持不搬也是厲害」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康