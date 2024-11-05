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立冬進補潮 台中男子吃太辣無法解尿送醫

中央社／ 台中5日電

許多人在立冬時進補，三高或有攝護腺肥大的患者卻不適合。泌尿科醫師黃品叡指出，曾有30多歲的男子因進補吃太辣，結果尿不出來送醫，檢查指數都正常，才發現是進補惹禍。

立冬將至，許多人會吃鍋物料理進補。台中市大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，黃品叡指出，當歸鴨、羊肉爐等料理，吃多了易上火，含酒精的湯頭，容易造成攝護腺發炎，吃太多恐會尿不出來，尤其烹煮時再放海鮮甲殼類食材提味，湯頭含有高普林，對身體更是負擔。

黃品叡指出，攝護腺發炎的症狀包括頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果嚴重腫脹，可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部疼痛，必須趕緊就醫。

他說，立冬進補民眾愛吃的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，大多添加米酒烹煮，原本罹患攝護腺肥大的患者，吃了含有酒精利尿的進補料理，會讓攝護腺急性腫脹，造成排尿困難。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，如果立冬貪吃進補補過頭，對身體沒幫助，更會造成負擔，建議「淺嚐即可」，一個月最多吃一、兩次就好。

他透露，曾有一名30多歲的男子，吃麻辣鍋進補，未料突然腹部疼痛，想尿卻尿不出來，檢查沒發現異狀，追問才得知對方吃太辣，經過治療、打點滴才恢復正常，後續追蹤也沒有異常。

黃品叡指出，有攝護腺肥大的患者，建議平時多攝取含茄紅素、含鋅的食物，例如蕃茄、紅甜椒、芭樂、南瓜、花椰菜、牡蠣、海鮮等，要少吃紅肉，也要少吃刺激性的食物，例如咖啡、辣椒等。若發現解尿不順、力量變小、頻尿、急尿或經常半夜起床尿尿，覺得膀胱脹脹的，就有可能是攝護腺肥大。

糖尿病衛教師鄭惠文建議，三高患者不建議立冬進補，因進補料理含油量高，還添加火鍋料、豆皮或玉米等碳水化合物高的食物，除湯頭含高普林外，還會影響血糖。若真的想要進補，要把湯頭上面的油脂過濾掉，分量控制在一小碗內，補一次就好，以免多補多傷身。

患者 料理 立冬

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