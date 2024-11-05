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女牙齒矯正後變美牙齦出血 原來是未先治好「這個病」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
醫師透過水雷射治療牙周病問題，改善疼痛、出血等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師透過水雷射治療牙周病問題，改善疼痛、出血等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供

34歲陳姓女子矯正牙齒後，卻陸續出現牙齦出血、吃東西會痛、牙肉萎縮等症狀。醫師檢查發現她罹有中度牙周病，後來用「水雷射」的非侵入方式治療，治療牙結石症狀，不僅避免牙周手術，也改善了牙周病症狀。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德表示，牙周病是一種慢性的口腔疾病，發生原因多與口腔清潔不夠落實有關，一旦食物殘渣未清除，滋生的細菌會逐漸感染侵害口腔周圍的組織，包括牙齦、牙槽骨和牙周膜，這些細菌在牙齦和牙齒表面也形成牙菌斑。時間一久，就會出現齲齒、牙齦出血紅腫及牙結石堆積等症狀。

他說，由於齒列不正會導致齒縫死角不易徹底清潔，食物殘渣容易遺留在齒頸部，口腔細菌附著後形成牙菌斑，因此不少民眾會選擇透過矯正牙齒改善或避免牙周病上身。但如果本身已經患有潛在牙周病，卻仍執行矯正治療，則可能會導致牙周病更加嚴重，引發牙齒鬆動、牙根吸收等問題。

以這名患者為例，就醫時表示為了美觀選擇做牙齒矯正，但沒注意到自己有牙周病問題，結果矯正後沒多久，雖然臉型變得好看，但隨之而來出現牙齦出血、吃東西痠痛等問題，之後更發現牙齦開始逐漸萎縮，這才趕緊就醫檢查，發現竟然已經是中度牙周病。

廖明德說，經與患者溝通，建議採用水雷射非侵入性方式治療，可針對深層的牙周囊袋及牙根達到滅菌效果。與傳統刮刀手術相較，術後出現的腫痛、流血或不適感等，都會大幅減少。治療後，患者當天就感覺牙齦腫痛感覺舒緩不少，再次回診時也沒有出血等症狀。

他說，民眾若發現牙齦顏色變得暗紅、刷牙時會流血，或是牙齦開始出現紅腫、壓痛，就是牙齦炎的徵兆，一旦侵犯到牙齦下方齒槽骨和牙周韌帶，則會進展成牙周病，導致牙齒鬆動，甚至脫落，也會對太冰或太熱的食物特別敏感，甚至與心臟疾病、失智症以及糖尿病有密切關係。因此，務必正確潔牙，除了三餐飯後刷牙之外，還要搭配使用牙線、牙間刷，才能保持一口好牙。

患者 牙周病 牙齒

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