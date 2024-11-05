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中颱銀杏1原因將慢行 粉專：周末3地區有強降雨訊號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

銀杏颱風逐漸增強，已於今天上午8時增強為中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，銀杏颱風明天抵達菲律賓呂宋島東北東方海域之後，暫時卡在鞍型場中，會有1天左右時間慢行，隨後遇到北方冷高壓東移、壓制，轉而偏西移動，掠過呂宋島北部近海，通過巴士海峽時因環境不算太好，強度會逐漸減弱。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，銀杏颱風周五至周日期間通過呂宋島北端或巴士海峽時，外圍水氣跟東北季風會讓北部、宜花變得容易下雨，尤其宜蘭、花蓮、基隆北海岸有強降雨訊號。但算不算共伴效應？其實也不好界定，而西部地區只需留意強風即可，天氣影響不大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

󠀠

強降雨 銀杏 颱風

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