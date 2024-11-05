隨時隨地都能打！長榮航空即日起推24小時中、英文客服

長榮航空即日起推出全球各地客服中心24小時全天候的中、英文客服服務，透過這項服務，旅客無論身處何地、無論時間早晚，僅需撥打長榮航空當地客服專線，選擇中文或英文服務，就可獲得客服專員的即時協助。

長榮航空表示，為提供旅客與時俱進的服務，於2019年推出AI文字客服機器人，提供超過500項專業知識，包括訂位票務、班機時刻、行李額度、機場資訊等查詢服務。為滿足更多旅客的需求，結合中文的真人文字客服，提供更深入的諮詢服務。

另外，長榮航空指出，2022年起也透過GENESYS系統，推出「虛擬排隊」功能，若旅客於等待過程中選擇專員回撥服務，即可由系統代替旅客繼續排隊，由專員依原等候順序回撥，減少旅客在客服專線上的等待時間。

長榮航空表示，此次推出的24小時全天候中、英文客服，是持續提升旅客服務的重要進程，確保旅客隨時隨地都能獲得即時、專業的協助，未來長榮航空將擴展其他語系的真人文字客服，為旅客提供多元服務渠道。

長榮航空指出，今年除榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名，並連續9年贏得五星級航空公司，日前也由美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler評選為全球最佳航空公司第9名。