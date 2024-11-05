入秋最強冷空氣來了 中颱銀杏侵台、共伴機率降…下周還有熱帶擾動發展

未來1周以東北季風的天氣型態為主，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，北部和東半部地區容易下雨，局部地區有局部大雨發生機會。今天開始溫度逐漸下降，是今年入秋以來比較明顯的冷空氣。而銀杏颱風已於今天上午8時增強為中度颱風，目前路徑來看，直接影響台灣的機會比較低。

張竣堯表示，今天台灣主要受到中國大陸上空冷高壓帶來冷空氣的影響，是東北季風的天氣型態，洋面上有一些冷平流的雲階出現，迎風面北部地區的雲量偏多。

南邊的熱帶系統部分，張竣堯表示，目前銀杏颱風在鵝鑾鼻東南方1千多公里海面上，上午8時增強為中颱，今明兩天預計向西接近巴士海峽，周五就會進入巴士海峽，周六、周日持續移動，進入南海。大致在巴士海峽西行的時候，在巴士海峽偏南側的位置，因此影響到台灣的程度相對比較低，目前路徑上還是有不確定性，提醒留意路徑變化。

目前降雨情形，張竣堯表示，持續受到東北季風影響，今天上午在桃園以北、基隆北海岸、大台北、宜蘭都有出現短暫陣雨，預計今天地形性降雨將會持續到明天，預估大台北、基隆北海岸有較大雨勢，此外，宜蘭地區下半天之後也會有局部大雨發生機會。

張竣堯表示，到了周五至周日，主要受到颱風外圍雲系影響，整體水氣在南邊將會比較明顯的輸送，因此雨區在北部、東半部會擴大一點，大台北地區、基隆北海岸、宜蘭地區這幾天將會有局部大雨發生的機會。隨著颱風逐漸遠離，下周一還是東北季風的天氣型態，不過整體雨勢稍微趨緩。中南部地區未來1周多雲到晴、穩定的天氣，只有山區有零星的局部陣雨。

周四就是24節氣的立冬。溫度趨勢部分，張竣堯表示，今天東北季風進一步增強，今天開始到周四清晨，低溫都有逐漸下降的過程，各地低溫20至23度，局部近山區、空曠地區都有機會再低1至2度，可能來到18、19度低溫。周五之後，東北季風稍微減弱一些，低溫有稍微回升1至2度。

高溫部分，張竣堯表示，今天北部、宜花整天20至26度比較濕涼，到周六才有比較回升的情況；中南部未來1整周都有機會來到28至30度，感受上比較溫暖一點，日夜溫差來到10度以上。

張竣堯表示，未來1周東北季風影響的天氣，北部和東半部容易下雨，留意局部大雨。周五至周末東半部水氣增多。銀杏颱風直接影響機率低，留意周五至周日間接帶來的長浪。

他說，目前西北太平洋上海溫條件比較好，預計銀杏颱風接近台灣並遠離的過程，下周之後還是有熱帶擾動出現，提醒民眾留意後續天氣資訊。

銀杏颱風是否與東北季風有機會共伴效應？張竣堯表示，目前路徑周五至周日比較接近台灣，它又是在巴士海峽南側，接近過程中，它的外圍雲系剛好在北方的東北季風強度稍微減弱，因此共伴效應條件沒那麼好，持續留意後續動態。

是否還有颱風生成？張竣堯表示，北方屬於高壓的環境，南方是熱帶系統屬於比較低壓的配置，目前西北太平洋海溫都還算是能夠支持熱帶擾動的發展，未來不排除還會有熱帶擾動出現。11月西北太平洋平均有2至3個熱帶擾動出現，目前還算是正常的情況。