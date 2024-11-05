女性愛美潛藏高價隱形稅！「掏錢買專櫃擦完無感」獲脆友共鳴…網曝全新保養黑科技

隨著時代與技術變遷，女性對於美的追求，尤其是臉部保養越來越年輕化、願意投資大筆時間與金錢成本，為了打造完美無瑕的肌膚，不僅做足日常清潔、臉部保養，甚至還會選擇施作醫美療程，促使醫美產業逐漸興盛，市面上標榜高效保養品也不斷推陳出新。從網路上也可以觀察到許多小資女為了變美，每個月也會適時投資自己，例如一名網友曾在臉書投稿，女生做美甲以每平方公分換算，實際上是台北市平均房價足足2.3倍，美甲可謂「寸甲寸金」，讓其他人驚呼「女生的錢很好賺」、「做指甲真的好貴」；還有PTT鄉民發現，髮廊染燙護隨便加起來都要6千元起跳，半年1次、一年花費就破萬，讓不少女網友也有感而發，「真的很燒錢…但整理完頭髮整個人真的不一樣」、「天啊真的很貴欸，我只能接受一年一次大整理」。

近日Threads上也出現臉部保養熱議話題，有男網友透露自己搞不懂女生為何要花那麼多錢買保養品，還有另名網友表示，購買高價專櫃保養品結果使用下來很無感，非專櫃品牌反而比較有用。《網路溫度計DailyView》針對此現象，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出女性網友對於臉部保養常見困擾、熱議話題，以及在社群上受到高度關注的產品，趕快跟著小編一起來看看吧！

男生不懂女生花錢買保養品！她曝：整張臉幾十萬跑不掉

一名網友日前在Threads上好奇發問，表示自己不知道女生為何要花那麼多錢買保養品，「我一罐凡士林乳液擦全身解決，才600塊有找還可以用超久」，該則貼文不僅掀起近20萬人次瀏覽，脆友也紛紛留言，「精緻女生都是用錢跟自律堆疊出來的」、「沒保養好化妝也不會好看，所以這錢就是必須花」、「所以才會有人說漂亮的女生通常不會太窮，因為要保養好很貴」、「太多漂亮女生了...超級容貌焦慮...甚至最近想去打醫美...每個月準時做臉+皮秒」、「醫美、保養品、化妝品加一加整張臉幾十萬跑不掉」，還有女網友曬出個人開銷，光是週年慶保養品花費已經飆破2萬元。

也有人出面提醒，保養品不能隨便亂用，「保養品公司職員路過，真心建議不要」、「皮膚膚況本來大家就不太一樣，你可以不代表別人可以」、「我是男生，但我保養才不是一罐乳液擦全身好嗎」、「男生，但都化妝水+精華液+面膜...」、「下輩子你當當看女生說不定就會懂保養的重要性了」。

此外，另名網友也在Threads上表示，「不覺得某些專櫃保養超貴但擦了其實很無感，有些非專櫃的反而還比較有用」，許多脆友對此分享，「我也是！踩雷好多無感又好貴的保養品都用不完」、「專櫃其實就是品牌大而已，不一定適合每一種膚質」、「真的欸小時候根本買不起專櫃皮膚還比現在好」、「之前用某專櫃用到酒槽發作，去看皮膚科醫生說那牌子千萬別再碰」、「我之前曾經在保養品上一次花一、二萬，結果沒用，痘痘狂長，長到容貌焦慮了」、「要找適合自己的吧！最好還要能省時省力的...（光找到自己合適的就超累，要是使用起來還很花時間真的很煩）」。

「女性臉部保養」熱門話題有哪些？面膜、時間、步驟都上榜

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「女性臉部保養」近一年熱門關鍵字，可以看到肌膚、保養品、品牌、成分、質地、時間、功效、效果、配方、玻尿酸、蛋白、膚質、膚況、需求、細紋、毛孔、粉刺、角質、皮膚、彈性、光澤、自信、面膜、精華、醫師、技術、步驟等。

針對女性臉部肌膚保養議題，除了考量醫美療程需要花費大把鈔票，也有許多人認為「日常保養比醫美更為重要」，因此大多選擇購買保養品進行日常護理。在挑選臉部保養品時，網友則會注重品牌類別、成分質地、保養時間、功效效果等，常見的配方包含玻尿酸、膠原蛋白。另外，針對不同膚質和膚況，每位女性也會有不同需求，例如眼周細紋、毛孔粗大、油痘粉刺、老廢角質、肌膚暗沉等，希望能恢復皮膚彈性光澤，找回美麗自信。

值得一提的是，面膜品項是女性愛用的臉部保養品，面膜的精華液可以幫助快速滋潤肌膚，更是面膜的價值所在，網友在臉書、Dcard等社群平台分享，「很多女生平時都有用面膜的習慣」、「我覺得面膜急救蠻好用的」、「邊泡湯邊敷面膜真的好享受」，醫師推薦、專利技術也獲得眾多網友青睞。皮膚科專科醫師邱品齊曾分享，「肌膚保養應該要在成分吸收與皮膚安全之間取得平衡，像是去角質雖然可以促進成分吸收，但稍有不慎就可能造成皮膚傷害敏感。面膜也可以促進成分吸收，但配方單純溫和才不會造成皮膚刺激與過敏。目前微電流促滲技術應用在面膜上是個新的開端，後續也有機會應用在醫療器材敷料或藥品貼布等面向，具有相當高的發展潛力，值得後續追蹤。」

有些女性消費者居家保養相對無感便尋求專業醫美解決，或是因為擁有毛孔粗大、油痘粉刺、肌膚暗沉等多重肌膚問題，針對不同狀況需要購買瓶瓶罐罐的保養品，尤其秋冬季節來臨，臉部肌膚更容易發生乾燥缺水、脫屑乾癢、眼周細紋出現等情況，保濕功課必須做足，不少人認為花費成本過高、保養步驟過於繁瑣，希望能尋求更簡單、有效的保養解法。

廣受好評「保養黑科技」曝光！網讚：試用不小心就入坑

由此可知，砸錢購買許多瓶瓶罐罐的保養品，步驟繁瑣加上擦了卻無感，已經是現代許多人購買保養品的共通問題，其中女性網友大多透露自身有敷面膜的習慣，希望能夠藉此提升臉部保濕、鎮靜舒緩肌膚，尤其「AKIMIA微電流面膜」因本身獨家專利微電流技術，幫助達到類醫美的滲透、導入功效，受到網路熱烈推薦。

在Threads貼文有許多網友分享AKIMIA面膜使用心得，直呼是社群上最火紅的新型態黑科技保養品牌，「推薦AKIMIA的面膜欸，敷完兩三天皮膚都很水」、「我都用AKIMIA日夜光感超有感，很像水晶透亮」、「專櫃只要掛上抗老都貴到買不下去，最近用這個抗痕面膜覺得不錯價格也可以」、「臉太乾或是隔天需要膚況好、臉ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ就是敷它」、「推AKIMIA的面膜！敷上去有一點很微微麻麻的超酷，不是刺激的那種感覺～重點是很服貼又有感，我最近愛死」。事實上，AKIMIA為台灣首個實現「微電保養」的功效型護膚品牌，主打「微電流面膜滲透科技」為核心，獨創將極輕薄印刷電池至面膜紙上，不需額外儀器輔助，接觸精華液後隨即產生微電流，讓精華液成分深度注入肌底，打開緊緻肌膚通道，幫每位女性顧好微生態、物理、化學及抵抗力肌本屏障，促進肌膚自我修護能力、提升有效成分吸收力。

AKIMIA微電流面膜以最簡單的保養程序、最有感的持久功效、最深入的居家保養，讓每位女性不再需要瓶瓶罐罐、擦完無感的保養品，也省去每次去醫美所需的成本，從根本解決肌膚長久問題，不斷為流動的肌膚進行有效保養，降低保養所需時間、維持每日保養效果之餘，更是打破時間迷思、突破居家保養極限，透過微電保養，讓肌膚美得更久。

其中美妝網紅安安強力推薦有醫美術後保養或是肌膚敏感者使用AKIMIA「東加海星藻」微電流面膜，直呼是補水神器，「它的保濕程度超越玻尿酸，透過微電流技術導入，可以長效保濕，而且醫美術後也可以使用，完全是介於醫美跟居家保養中間的黑科技平替！」

IG擁有6.6萬名粉絲追蹤的網紅Kai則在貼文中分享「當女生有多辛苦」，從醫美、保養、化妝，甚至到身體肌膚、指甲都要注意，耗費許多金錢與時間成本。因此Kai也推薦最簡單、最有感、最深入的AKIMIA微電流面膜，除了是介於醫美和一般保養中間的養護神器，沒有酒精、香精、塑化劑，敏感肌、孕婦使用也不成問題，「透過面膜就可以達到專業美容等級的保養，省錢！！面膜可以一邊保養一邊做事，旅行攜帶也方便，省時又省力！！」

網友對於AKIMIA微電流面膜也給予高度好評，「A家的水準都不錯，買過很多系列，創辦人有相關背景就是不一樣」、「必須要推這間面膜，敷上去包覆感很好材質也很親膚，敷完上妝都很貼」、「之前是優惠有領過AKIMIA的試用包，不小心就入坑，現在是我的新歡」、「東加海星藻保濕、高加索莓果亮白、光修護保濕，修護是敏感肌日常必備」、「目前為止我覺得體驗是不錯的，敷完的保水感比一般面膜持久，整體膚況有好一些，泛紅範圍有減少變淡，也實驗過妝前敷保濕款，上妝沒問題不會起屑」、「仔細研究了下發現面膜上的印花竟然是電池，這樣的設計可以釋放微電流，打開皮膚的通道讓水分更容易滲透到底層」、「AKIMIA已成為我日常保養、急救的好法寶，面膜的本身透過『微電流保養技術』，將具有微型能量的圖案轉印至面膜上，當精華液潤濕面膜布後無需額外儀器輔助，面膜表面即產生微小電流，帶動精華液能夠深度的吸收進肌膚，使用後超有感」。

皮膚科專科醫師邱品齊也表示，「AKIMIA利用電極印刷法讓面膜只要加水，就可以產生微電流促進成分吸收，是相當具有創新想法的技術革新。不需插電也不需裝電池，更不用擔心機器故障，就可以獲得微電流以促進保養成分滲透。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月10日至2024年10月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『女性臉部保養』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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