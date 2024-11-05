大數據助攻2024臺北網紅節！啦啦隊員、百萬YouTuber夫妻獲獎 揭秘千億帶貨商機

「2024臺北網紅嘉年華」於2日在台北信義商圈香堤大道隆重登場，現場設置40個體驗攤位，不僅包含ESG永續專區7個品牌，還集結台北商圈店家、momo購物及保健、美妝保養、家電等企業，開幕首日邀請藝人柯以柔、前新聞主播蕭彤雯、「型男主廚」詹姆士、網紅那對夫妻、蹦闆、韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞等上百位網紅齊聚一堂，帶動逾10萬名粉絲與民眾共襄盛舉，人數規模再破歷年紀錄。

大數據股份公司暨《網路溫度計DailyView》營運長蔣志薇表示，關鍵意見領袖（KOL）是近幾年來網路行銷操作中不可或缺的重要推手，從創造熱議話題到推動商機等實質影響力皆不可言喻。今年臺北網紅節，《網路溫度計DailyView》透過《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》網路大數據把網紅的宣傳效果數據化，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，綜合比較貼文及社群經營等重要指標，協助選出得獎人，「很高興看到許多璀璨亮眼的網紅之星獲得『TY Star臺北網紅獎』，藉由不斷產出優質內容，持續發揮正向影響力。」

網紅獎得獎者揭曉！安芝儇、南珉貞登場成鎂光燈焦點

2024臺北網紅節重頭戲還有頒發本屆「TY Star網紅獎」！該獎項針對臉書、IG、YouTube、TikTok及痞客邦經營之自媒體網紅，分為星星組（2萬（含）以下粉絲數）、月亮組（2-20萬（含）粉絲數）、太陽組（20萬以上粉絲數）、部落客組及電商銷售組，透過《網路溫度計DailyView》網紅自媒體數據或開團品牌及AMA社群電商提供商品銷售總額，加上自媒體內容、評審評比及加分項，頒發TY Star網紅獎、年度之星與品牌之星，鼓勵新生代網紅展現創意與才華的精神，並提供社群創作者在舞台上閃耀光芒機會，增加品牌與網紅合作契機，推動城市經濟發展。

本屆TY Star網紅獎獲獎者包含藝人柯以柔、前新聞主播蕭彤雯、名廚詹姆士及百萬YouTuber「那對夫妻」Kim（京燁）和Nico（品筠）、精品代購網紅蹦闆、「一名空姐的流水帳日記」王小凡、人氣主播羅嵐及營養師兔子等名人，還有本次唯一獲獎的動物網紅、阿拉斯加雪橇犬「金寶Kimbo」。此外，韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞分別穿著黑、白禮服現身領獎，也成為頒獎台上的鎂光燈焦點。

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