爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

考試比什麼都重要？小兒科醫師王韋力分享了近期看診遇到的奇葩家長。近日一位爸爸帶著國小五年級的兒子前來看診，當王韋力要檢查喉嚨卻被阻止，令他相當疑惑，得知是因為擔心感染腸病毒沒辦法考試後他超級傻眼。

王韋力在臉書威力醫師的育兒週記-王韋力上分享診間故事，他表示最近一對父子前來看診，爸爸表示兒子說喉嚨很痛，所以希望能開個藥，為了確認病情，王韋力請孩子張嘴檢查，沒想到卻被阻止並被要求直接開藥就好，疑惑的他詢問原因，回答卻令他非常震驚，這名父親竟支支吾吾地說「因為他這週要考試，我怕你等一下看完喉嚨，萬一是腸病毒，那他就不能考試了」，荒謬的回覆讓他印象深刻。

王韋力無奈說到「該來的還是躲不掉啦」，文中也附上喉嚨內部照片，圖片可見孩子喉嚨深處已經破了好幾個洞。不只醫師傻眼，網友也紛紛留言怒罵「這爸爸在想什麼…你的孩子受苦就夠了，還要別人家的孩子一起受牽連」、「有夠自私的家長，就是有這樣的想法，才會傳染個沒完沒了」、「可以不要心存僥倖害到其他孩子嗎」、「好自私的家長，自己帶孩子都這麼不舒服了，還在乎什麼考試」。