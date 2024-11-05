快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

聽新聞
0:00 / 0:00

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

聯合新聞網／ 綜合報導
疑似感染腸病毒，醫欲檢查遭拒超瞎理由曝光。 示意圖／ingimage
疑似感染腸病毒，醫欲檢查遭拒超瞎理由曝光。 示意圖／ingimage

考試比什麼都重要？小兒科醫師王韋力分享了近期看診遇到的奇葩家長。近日一位爸爸帶著國小五年級的兒子前來看診，當王韋力要檢查喉嚨卻被阻止，令他相當疑惑，得知是因為擔心感染腸病毒沒辦法考試後他超級傻眼。

王韋力在臉書威力醫師的育兒週記-王韋力上分享診間故事，他表示最近一對父子前來看診，爸爸表示兒子說喉嚨很痛，所以希望能開個藥，為了確認病情，王韋力請孩子張嘴檢查，沒想到卻被阻止並被要求直接開藥就好，疑惑的他詢問原因，回答卻令他非常震驚，這名父親竟支支吾吾地說「因為他這週要考試，我怕你等一下看完喉嚨，萬一是腸病毒，那他就不能考試了」，荒謬的回覆讓他印象深刻。

王韋力無奈說到「該來的還是躲不掉啦」，文中也附上喉嚨內部照片，圖片可見孩子喉嚨深處已經破了好幾個洞。不只醫師傻眼，網友也紛紛留言怒罵「這爸爸在想什麼…你的孩子受苦就夠了，還要別人家的孩子一起受牽連」、「有夠自私的家長，就是有這樣的想法，才會傳染個沒完沒了」、「可以不要心存僥倖害到其他孩子嗎」、「好自私的家長，自己帶孩子都這麼不舒服了，還在乎什麼考試」。

腸病毒 醫師

延伸閱讀

荷蘭妹子隻身闖亞洲慶生「略過台灣」 他感嘆：觀光真的不行

準時下班、態度消極…她批「年輕妹妹」愛裝死 反遭轟：老人味飄出來了

白色婚紗腋下炸毛 她傻眼喊刷新三觀 網怒挺新娘：她很勇敢

玩手遊遇裸照詐騙！威脅匯5000否則公開 男童嚇哭父呼籲：注意孩子上網情況

相關新聞

銀杏上午8時升格中度颱風 最新路徑曝光

中央氣象署表示，銀杏颱風今天上午8時增強為中度颱風，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均...

入秋最強冷空氣來了 中颱銀杏侵台、共伴機率降…下周還有熱帶擾動發展

未來1周以東北季風的天氣型態為主，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，北部和東半部地區容易下雨，局部地區有局部大雨發生機會。...

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

考試比什麼都重要？小兒科醫師王韋力分享了近期看診遇到的奇葩家長。近日一位爸爸帶著國小五年級的兒子前來看診，當王韋力要檢查喉嚨卻被阻止，令他相當疑惑，得知是因為擔心感染腸病毒沒辦法考試後他超級傻眼。

隨時隨地都能打！長榮航空即日起推24小時中、英文客服

長榮航空即日起推出全球各地客服中心24小時全天候的中、英文客服服務，透過這項服務，旅客無論身處何地、無論時間早晚，僅需撥...

中颱銀杏1原因將慢行 粉專：周末3地區有強降雨訊號

銀杏颱風逐漸增強，已於今天上午8時增強為中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，銀杏颱風明天抵達菲律賓呂宋...

女性愛美潛藏高價隱形稅！「掏錢買專櫃擦完無感」獲脆友共鳴…網曝全新保養黑科技

女生從頭到腳保養起來要花費許多金錢與時間，甚至有網友分享花錢買專櫃保養品，擦完卻沒有任何改善，對此有網紅特別推薦網路上最新養護神器，趕快一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。