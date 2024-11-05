今明冷空氣南下影響最有感 銀杏侵台機率曝…留意周末1影響

本周台灣附近天氣主要都是受東北季風主導，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量，氣溫偏涼，尤其今明兩天為北方冷空氣南下影響最明顯的時候，預測高溫僅有22至24度，低溫約19至21度；中南部依然影響不大，普遍維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差比較大。

至於颱風動態，他說，輕度颱風銀杏今天位於鵝鑾鼻東南方約1100公里，以每小時26公里速度，向西北方移動。各國預測路徑逐漸收斂，顯示周四前颱風將持續朝西北方前進，靠近至呂宋島東北方海面一帶，周五至周末逐漸偏西行通過巴士海峽或呂宋島進入南海的機會最高。

林孝儒表示，目前來看，直接威脅台灣機會低，但周五至周末當颱風西行通過巴士海峽進入南海期間，將間接加強東北季風南下強度，北部及東部將為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸、東北角至宜蘭地區降雨相對之下將較持續，須留意有較大累積降雨可能，周末還多加留意東北部的降雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。