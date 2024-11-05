快訊

美國大選將開牌！台股早盤跌逾百點 台積電開跌10元

時代的眼淚…逾40年嘉義國軍英雄館率先走入歷史 轉型用途曝光

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

今明冷空氣南下影響最有感 銀杏侵台機率曝…留意周末1影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
本周北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量，氣溫偏涼，尤其今明兩天為北方冷空氣南下影響最明顯的時候，預測高溫僅有22至24度，低溫約19至21度。本報資料照片
本周北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量，氣溫偏涼，尤其今明兩天為北方冷空氣南下影響最明顯的時候，預測高溫僅有22至24度，低溫約19至21度。本報資料照片

本周台灣附近天氣主要都是受東北季風主導，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量，氣溫偏涼，尤其今明兩天為北方冷空氣南下影響最明顯的時候，預測高溫僅有22至24度，低溫約19至21度；中南部依然影響不大，普遍維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差比較大。

至於颱風動態，他說，輕度颱風銀杏今天位於鵝鑾鼻東南方約1100公里，以每小時26公里速度，向西北方移動。各國預測路徑逐漸收斂，顯示周四前颱風將持續朝西北方前進，靠近至呂宋島東北方海面一帶，周五至周末逐漸偏西行通過巴士海峽或呂宋島進入南海的機會最高。

林孝儒表示，目前來看，直接威脅台灣機會低，但周五至周末當颱風西行通過巴士海峽進入南海期間，將間接加強東北季風南下強度，北部及東部將為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸、東北角至宜蘭地區降雨相對之下將較持續，須留意有較大累積降雨可能，周末還多加留意東北部的降雨機會

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

輕度颱風銀杏今天位於鵝鑾鼻東南方約1100公里，以每小時26公里速度，向西北方移動。圖／取自氣象署網站
輕度颱風銀杏今天位於鵝鑾鼻東南方約1100公里，以每小時26公里速度，向西北方移動。圖／取自氣象署網站

低溫 東北季風 銀杏 雨量 颱風

延伸閱讀

銀杏颱風最新路徑預測曝 賈新興：今起至12月中旬宜蘭異常降雨

北東濕涼！明起低溫下探1字頭...周五起可能受銀杏颱風間接影響

銀杏颱風「1特徵」明顯 鄭明典：它將遇冷高壓、兩者互動有變數

銀杏最快明晨轉中颱！東北季風增強 北部低溫下探19度

相關新聞

北東濕涼！明起低溫下探1字頭...周五起可能受銀杏颱風間接影響

今天東北季風持續增強，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高...

銀杏颱風「1特徵」明顯 鄭明典：它將遇冷高壓、兩者互動有變數

輕度颱風銀杏今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方850公里海面上（鵝鑾鼻東南方1140公里海面上），以每小時21轉13公里...

交長又改口 國際客年底800萬人次

今年國際觀光客來台人數僅達疫情前的六成二水準，交通部長陳世凱坦言，天災、日幣貶值衝擊來台旅客人數，已啟動各項加碼活動，盼...

銀杏颱風最新路徑預測曝 賈新興：今起至12月中旬宜蘭異常降雨

由於康芮颱風才過，緊接著11月又有颱風生成，民眾關心是否有侵台可能，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示...

今明冷空氣南下影響最有感 銀杏侵台機率曝…留意周末1影響

本周台灣附近天氣主要都是受東北季風主導，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積...

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天桃園以北、東半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。