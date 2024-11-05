銀杏颱風最新路徑預測曝 賈新興：今起至12月中旬宜蘭異常降雨

由於康芮颱風才過，緊接著11月又有颱風生成，民眾關心是否有侵台可能，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，銀杏颱風預估以西北轉西的方向朝南海移動的機率高，隨時留意最新的颱風動態。

近期天氣部分，賈新興說，明天，北北基宜有局部短暫雨，午後南投以南山區及花蓮有零星短暫雨。周四，北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。周五，北北基宜有局部雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫雨。周六，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後花東及屏東有零星短暫雨。周日，桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。周日，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興說，下周一，新北山區及宜花東有局部雨，午後高屏有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨。下周二至下周三，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。下周四，北北基宜有零星短暫雨，午後宜花東山區及南部山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，自今天起至12月中旬，宜蘭有持續且異常降雨發生的機率。自今天至11月底，氣溫以正常至略偏暖的機率較高，之後至12月中旬，氣溫以正常至略偏涼的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。