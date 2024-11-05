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銀杏颱風「1特徵」明顯 鄭明典：它將遇冷高壓、兩者互動有變數
輕度颱風銀杏今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方850公里海面上（鵝鑾鼻東南方1140公里海面上），以每小時21轉13公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風；7級風暴風半徑120公里，10級風暴風半
徑40公里。中央氣象署表示，銀杏颱風未來直接影響的機率較低，不過本周後期仍可能間接影響台灣附近天氣，路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，銀杏颱風近中心雲系旋轉特徵明顯，強度還在緩慢增強中。銀杏颱風前進方向會遭遇冷高壓，這個冷高壓移動速度不慢，所以兩者的互動還有一些變數。目前氣象署官網資訊認為，銀杏颱風最可能的情況是先往西北，然後轉向西通過巴士海峽。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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