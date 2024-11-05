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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天東北季風增強，迎風面將持續濕涼到周五清晨，低溫下探19度，明顯感受到涼意。記者侯永全／攝影
明天東北季風增強，迎風面將持續濕涼到周五清晨，低溫下探19度，明顯感受到涼意。記者侯永全／攝影

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南為晴朗穩定的天氣；北台灣氣溫下降、略轉濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。北部18至25度、中部20至30度、南部21至32度、東部19至30度。

明天、周四東北季風略轉乾，吳德榮表示，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部、零星降雨的機率；背風面都是晴朗穩定的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼；冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探16度。

至於銀杏颱風動態，吳德榮表示，輕颱銀杏未來2天向西北進行，接近台灣東南方海面，進入鞍形分岔點，移速減慢，轉向偏西，第4、5天再略加速，通過呂宋島北端近海，進入南海。歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏颱風個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉；因此、其系集平均路徑通過呂宋島北部近海、進入南海，但仍存有較大的不確定性。

他說，目前模擬輕颱銀杏直接侵台的機率不高，共伴效應的強弱則需持續觀察。而氣象署對侵台的定義為登陸、未登陸但近海通過並致重大災情者。

吳德榮表示，周五至下周一台灣東側的水氣、因銀杏颱風而漸增，北部、東半部轉有局部雨，目前模擬共伴效應並不強，但仍會為北海岸、大台北山區及東北部帶來局部較大降雨的威脅，應續觀察模式的調整；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。各地氣溫略回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

各國官方路徑預測圖（左圖）顯示，銀杏颱風未來2天向西北進行，接近台灣東南方海面，轉向偏西，第4、5天通過呂宋島北端近海。歐洲系集模式模擬（右圖）顯示，銀杏颱風個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部；僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉；因此、其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海、進入南海。圖／取自「洩天機教室」專欄
各國官方路徑預測圖（左圖）顯示，銀杏颱風未來2天向西北進行，接近台灣東南方海面，轉向偏西，第4、5天通過呂宋島北端近海。歐洲系集模式模擬（右圖）顯示，銀杏颱風個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部；僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉；因此、其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海、進入南海。圖／取自「洩天機教室」專欄
銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 銀杏

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