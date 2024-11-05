北東濕涼 明起低溫下探1字頭 周五起可能受銀杏颱風間接影響

今天東北季風持續增強，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其基隆北海岸、大台北山區可能有較大雨勢，而宜蘭地區有局部大雨出現的機率。中南部地區及澎湖、金門、馬祖天氣變化則較小，大致仍維持多雲到晴，午後在中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今天北台灣整日濕涼，溫度在20至24度之間，而其他地區白天仍可以來到28至30度，夜晚低溫下降到20至22度，日夜溫差較大，早出晚歸注意做好保暖。

另外，清晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；沿海浪高可達3至5米，前往海邊活動特別注意。

至於位於菲律賓東南方海面的輕度颱風銀杏，氣象署說，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，持續朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，未來直接影響的機率較低，不過本周後期仍可能間接影響台灣附近天氣，路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

明天、周四東北季風影響，北部及東北部整日濕涼，其他地區早晚涼、白天溫暖；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；明天水氣較多，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，而宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度、澎湖22至25度、金門18至24度、馬祖17至21度，天氣偏涼；中南部及台東19至30度，留意日夜溫差大。

周五至周日北方冷空氣減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；台灣附近環境仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；此期間的降雨範圍、雨勢與熱帶系統距台遠近有相當關係，由於預報仍有不確定性，留意最新氣象資訊。