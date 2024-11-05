快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

北東濕涼 明起低溫下探1字頭 周五起可能受銀杏颱風間接影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風持續增強，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其基隆北海岸、大台北山區可能有較大雨勢，而宜蘭地區有局部大雨出現的機率。本報資料照片
今天東北季風持續增強，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其基隆北海岸、大台北山區可能有較大雨勢，而宜蘭地區有局部大雨出現的機率。本報資料照片

今天東北季風持續增強，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其基隆北海岸、大台北山區可能有較大雨勢，而宜蘭地區有局部大雨出現的機率。中南部地區及澎湖、金門、馬祖天氣變化則較小，大致仍維持多雲到晴，午後在中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今天北台灣整日濕涼，溫度在20至24度之間，而其他地區白天仍可以來到28至30度，夜晚低溫下降到20至22度，日夜溫差較大，早出晚歸注意做好保暖。

另外，清晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；沿海浪高可達3至5米，前往海邊活動特別注意。

至於位於菲律賓東南方海面的輕度颱風銀杏，氣象署說，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，持續朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，未來直接影響的機率較低，不過本周後期仍可能間接影響台灣附近天氣，路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

明天、周四東北季風影響，北部及東北部整日濕涼，其他地區早晚涼、白天溫暖；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；明天水氣較多，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，而宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度、澎湖22至25度、金門18至24度、馬祖17至21度，天氣偏涼；中南部及台東19至30度，留意日夜溫差大。

周五至周日北方冷空氣減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；台灣附近環境仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；此期間的降雨範圍、雨勢與熱帶系統距台遠近有相當關係，由於預報仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；因水氣仍多，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有短暫陣雨，東南部亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。11月12日至14日環境為東北風，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

輕度颱風銀杏今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，持續朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，未來直接影響的機率較低，不過本周後期仍可能間接影響台灣附近天氣，路徑仍有不確定性。圖／取自氣象署網站
輕度颱風銀杏今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，持續朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，未來直接影響的機率較低，不過本周後期仍可能間接影響台灣附近天氣，路徑仍有不確定性。圖／取自氣象署網站

基隆 馬祖

延伸閱讀

銀杏最快明晨轉中颱！東北季風增強 北部低溫下探19度

銀杏颱風侵台機率低 5日全台將降溫

盡早為梨山居民點亮燈火 台中女力加入復電搶修行列

粉專：銀杏颱風有縮小趨勢 下個颱風「桔梗」過幾天有雛型

相關新聞

交長又改口 國際客年底800萬人次

今年國際觀光客來台人數僅達疫情前的六成二水準，交通部長陳世凱坦言，天災、日幣貶值衝擊來台旅客人數，已啟動各項加碼活動，盼...

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天桃園以北、東半...

北東濕涼 明起低溫下探1字頭 周五起可能受銀杏颱風間接影響

今天東北季風持續增強，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高...

精神病患出院 社區照顧人力缺

精神衛生法修法將於今年十二月十四日上路，新制明訂強制精神病患住院規範，醫院需幫病友擬定出院準備計畫，並通報衛生局，讓社區...

智慧手錶取代手機 專家：一樣讓學生上癮且分心

當大人將手機視為未成年孩子的毒物，想盡一切辦法禁止，但現代社會沒有手機，似乎也存在安全疑慮，導致愈來愈多家長給孩子一支智慧手錶，也推動兒童智慧手錶市場蓬勃發展。

旅日族注意！日免稅制度有變須「先付後退」…新制何時上路？3方式一次看

喜愛旅日的民眾注意了！對於外國人來說相當方便的免稅制度即將大轉彎，據了解，日本政府計劃更改免稅制度，最快2025年開始實施；此外，有內部人士透露，百貨公司及商場等相關設施已陸續接到通知，預告2025年起免稅手續將有重大變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。