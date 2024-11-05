花蓮住宿補助加碼 最高5千

○四○三地震重創花蓮觀光，配合樂團五月天舉辦公益演唱會，觀光署為延長旅客於花蓮停留天數，再推出三點○ PLUS方案，十一月七日至十二月廿日，單月加碼補助二千五百元，若跨月住宿最高可補助五千元。

交通部長陳世凱昨赴立法院交通委員會，就「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」進行專題報告，並備質詢。

為了振興東部旅遊，交通部祭出住宿花蓮或台東的外國團客，四人以上每團獎助提高至五萬元；落實花東振興方案，包含今年六月實施的自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通補貼引客、國際旅客包機獎助等。

報告指出，花東地區推出一來再來加碼方案，延長旅客住宿的獎助期間至今年十一月卅日；另為擴大花蓮公益演唱會觀光效益，觀光署推動「花蓮三點○住宿加碼」措施，放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額，並於十一月七日至十二月廿日接續辦理三點○ PLUS措施，按月提供第一晚一千元、第二晚一千五百元住宿折抵優惠。

觀光署舉例，旅客住宿期間為十一月廿九日、十一月卅日、十二月一日、十二月二日，單月第一晚一千元、第二晚一千五百元，十一及十二月各可補助二千五百元。觀光署表示，編列的八點一五億元目前已用了一半，還有四億元，若以每人最高補助五千元計算，至少還有八萬人可得到補助。