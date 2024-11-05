聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮住宿補助加碼 最高5千

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

○四○三地震重創花蓮觀光，配合樂團五月天舉辦公益演唱會，觀光署為延長旅客於花蓮停留天數，再推出三點○ PLUS方案，十一月七日至十二月廿日，單月加碼補助二千五百元，若跨月住宿最高可補助五千元。

交通部長陳世凱昨赴立法院交通委員會，就「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」進行專題報告，並備質詢。

為了振興東部旅遊，交通部祭出住宿花蓮或台東的外國團客，四人以上每團獎助提高至五萬元；落實花東振興方案，包含今年六月實施的自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通補貼引客、國際旅客包機獎助等。

報告指出，花東地區推出一來再來加碼方案，延長旅客住宿的獎助期間至今年十一月卅日；另為擴大花蓮公益演唱會觀光效益，觀光署推動「花蓮三點○住宿加碼」措施，放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額，並於十一月七日至十二月廿日接續辦理三點○ PLUS措施，按月提供第一晚一千元、第二晚一千五百元住宿折抵優惠。

觀光署舉例，旅客住宿期間為十一月廿九日、十一月卅日、十二月一日、十二月二日，單月第一晚一千元、第二晚一千五百元，十一及十二月各可補助二千五百元。觀光署表示，編列的八點一五億元目前已用了一半，還有四億元，若以每人最高補助五千元計算，至少還有八萬人可得到補助。

住宿 花蓮

延伸閱讀

交長稱1000萬國際客仍是目標 王鴻薇：沒達到要負責

振興花蓮觀光 觀光署加碼單月補助2500元

鼓勵旅客多停留花蓮 觀光署推3.0 plus最高補助5000元

台北國際旅展今登場 陳世凱參訪期許提升國旅品質

相關新聞

交長又改口 國際客年底800萬人次

今年國際觀光客來台人數僅達疫情前的六成二水準，交通部長陳世凱坦言，天災、日幣貶值衝擊來台旅客人數，已啟動各項加碼活動，盼...

精神病患出院 社區照顧人力缺

精神衛生法修法將於今年十二月十四日上路，新制明訂強制精神病患住院規範，醫院需幫病友擬定出院準備計畫，並通報衛生局，讓社區...

592訪視員 需照顧2.6萬精神病友

精神衛生法下月上路，個案回到社區後需由訪視員定期關懷，目前關懷訪視員共五九二名，需照顧二萬六千多名病友，工作繁重；衛福部...

花蓮住宿補助加碼 最高5千

○四○三地震重創花蓮觀光，配合樂團五月天舉辦公益演唱會，觀光署為延長旅客於花蓮停留天數，再推出三點○ PLUS方案，十一...

退休力／為生命畫下優雅句點 90歲爺爺提前規畫「善終」

每當天災人禍來襲，我們不禁思考，生命的終點究竟該如何準備？財團法人器官捐贈移植及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）副執...

防黃斑部病變 每周可吃魚、蛋黃

黃斑部病變是中老年人失明的主因之一。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，多攝取蔬菜、水果、魚、蛋黃中的營養素，尤其建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。