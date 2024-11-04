呂紹嘉率NSYO赴新港藝術高中演出 林懷民：像作夢一樣

明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。

「像作夢一樣，感謝大家給我們做這個夢的基礎。」林懷民表示，故鄉新港人口雖然不多，「只要有豐厚的文化，大家都會回來」，希望這場音樂會「比迎媽祖熱鬧」。

新港藝術高中是全台第一個小鎮藝術高中。林懷民近年挑起重修林家祖厝培桂堂的重擔，先後引進星巴克與誠品，和附近的新港藝術高中、林國治私人美術館連成藝術區，此次邀請呂绍嘉指揮的青年國家交響樂團至新港高中演藝廳演出，讓這塊藝術的拼圖更完整。

國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾上任後，結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 簡稱NSYO）。NSYO每年於寒暑假期間，招募近百外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，同時也邀請國際知名音樂家同台巡演，今年七月更完成首次國際巡演，於新加坡及泰國成功演出。第四屆青年交響樂團計畫由榮譽指揮呂紹嘉擔任指揮。

「這個世界有很多問題，期待下一個世代能夠找到解答。」準・馬寇爾表示，NSO致力投資下一個世代的音樂家，而青年交響樂團的目的是讓青年團員一起工作，並將熱情和夢想分享給觀眾。

林懷民回憶，1995年雲門舞集到柏林演「流浪者之歌」時，遇到第一個在歐洲古典樂界擔任總監的台灣音樂家—呂紹嘉，「當時他覺得我很無趣」，沒想到呂紹嘉隨後也回到台灣。林懷民指出，新港在1930年代就擁有西樂團，希望國家交響樂團可以有更多機會走出台北、到台灣各地巡演，打趣「我們可是繳一樣的稅。」

「我們必須打破古典樂的藩籬。」呂紹嘉表示，此次帶來的音樂「一聽就懂」，保證不需要樂句解說。曲目融合東西，包括兩首柴可夫斯基—「胡桃鉗」芭蕾組曲與F小調第四號交響曲，「柴可夫的音樂至情至性，聽眾若沒被感動是我的問題。」台灣作曲家顏名秀的「孤塵」更是深具意義，其創作靈感源自台灣作曲家江文也「北京銘」詩集中的「沉默」，江文也自喻如同漂泊的砂粒，窮其一生尋找安身立命之處。

呂紹嘉指出，顏名秀的「孤塵」引用江文也的「台灣舞曲」與「孔廟大成樂章」，你可以在曲子中聽到台灣舞曲的影子、也可以聽到孔廟大成樂章，但仍然是一首完整的新作，「希望藉由這樣的連結，連結一百年前的江文也與現代台灣」，既懷古又現代。