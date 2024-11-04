快訊

立院財委會挑燈夜戰 爆發肢體衝突 召委陳玉珍電梯受困

呂紹嘉率NSYO赴新港藝術高中演出 林懷民：像作夢一樣

聯合報／ 記者陳宛茜／嘉義即時報導
明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉(中)的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民(左一)催生的嘉義新港藝術高中演出。左二為國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾。記者陳宛茜／攝影
明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉(中)的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民(左一)催生的嘉義新港藝術高中演出。左二為國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾。記者陳宛茜／攝影

明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。

「像作夢一樣，感謝大家給我們做這個夢的基礎。」林懷民表示，故鄉新港人口雖然不多，「只要有豐厚的文化，大家都會回來」，希望這場音樂會「比迎媽祖熱鬧」。

新港藝術高中是全台第一個小鎮藝術高中。林懷民近年挑起重修林家祖厝培桂堂的重擔，先後引進星巴克與誠品，和附近的新港藝術高中、林國治私人美術館連成藝術區，此次邀請呂绍嘉指揮的青年國家交響樂團至新港高中演藝廳演出，讓這塊藝術的拼圖更完整。

國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾上任後，結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 簡稱NSYO）。NSYO每年於寒暑假期間，招募近百外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，同時也邀請國際知名音樂家同台巡演，今年七月更完成首次國際巡演，於新加坡及泰國成功演出。第四屆青年交響樂團計畫由榮譽指揮呂紹嘉擔任指揮。

「這個世界有很多問題，期待下一個世代能夠找到解答。」準・馬寇爾表示，NSO致力投資下一個世代的音樂家，而青年交響樂團的目的是讓青年團員一起工作，並將熱情和夢想分享給觀眾。

林懷民回憶，1995年雲門舞集到柏林演「流浪者之歌」時，遇到第一個在歐洲古典樂界擔任總監的台灣音樂家—呂紹嘉，「當時他覺得我很無趣」，沒想到呂紹嘉隨後也回到台灣。林懷民指出，新港在1930年代就擁有西樂團，希望國家交響樂團可以有更多機會走出台北、到台灣各地巡演，打趣「我們可是繳一樣的稅。」

「我們必須打破古典樂的藩籬。」呂紹嘉表示，此次帶來的音樂「一聽就懂」，保證不需要樂句解說。曲目融合東西，包括兩首柴可夫斯基—「胡桃鉗」芭蕾組曲與F小調第四號交響曲，「柴可夫的音樂至情至性，聽眾若沒被感動是我的問題。」台灣作曲家顏名秀的「孤塵」更是深具意義，其創作靈感源自台灣作曲家江文也「北京銘」詩集中的「沉默」，江文也自喻如同漂泊的砂粒，窮其一生尋找安身立命之處。

呂紹嘉指出，顏名秀的「孤塵」引用江文也的「台灣舞曲」與「孔廟大成樂章」，你可以在曲子中聽到台灣舞曲的影子、也可以聽到孔廟大成樂章，但仍然是一首完整的新作，「希望藉由這樣的連結，連結一百年前的江文也與現代台灣」，既懷古又現代。

●NSYO國家青年交響樂團「夢響‧舞動」1月25日於新港藝術高中演藝廳演出，購票請洽OPENTIX官網，活動資訊及學生折扣優惠，請上新港文教基金會網站或洽05-3745074。

明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。記者陳宛茜／攝影
明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。記者陳宛茜／攝影
明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。記者陳宛茜／攝影
明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術高中演出。今年甫進駐新港的誠品書店，也為這場音樂會準備了相關曲目的CD與書籍，希望聽眾聽完音樂會，還能把知識帶回家。記者陳宛茜／攝影

交響樂團 青年 音樂會

延伸閱讀

竹北舉辦音樂故事會 學生與音樂家互動演出

齊柏林負債天文數字…陳文茜曝郭董善舉1句話好催淚 齊廷洹兄妹回應了

音樂家詹宏達肝癌病逝享壽67歲 兄詹宏志：他的離去非常不真實

文學家瘂弦辭世 蔣萬安：他的詩篇將繼續啟發我們心靈

相關新聞

退休力／為生命畫下優雅句點 90歲爺爺提前規畫「善終」

每當天災人禍來襲，我們不禁思考，生命的終點究竟該如何準備？財團法人器官捐贈移植及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）副執...

防黃斑部病變 每周可吃魚、蛋黃

黃斑部病變是中老年人失明的主因之一。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，多攝取蔬菜、水果、魚、蛋黃中的營養素，尤其建議...

周四立冬 進補宜溫補 大補反傷身

周四是24節氣的「立冬」，將進入冬天，可開始進補了。中醫師吳明珠說，近期天氣逐漸變冷，尤其是清晨、深夜時氣溫降低，感冒、...

健康你我他／三代同顧老寶貝 照護路上更穩妥

父親罹癌期間，吃喝拉撒都在床上解決，母親體弱多病難有餘力照料，子女們各自有家庭要養要扛，曾想過申請長照資源或聘外籍看護，...

呂紹嘉率NSYO赴新港藝術高中演出 林懷民：像作夢一樣

明年1月登場的第四屆NSYO國家青年交響樂團，在榮譽指揮呂紹嘉的帶領下，將首度來到雲門舞集創辦人林懷民催生的嘉義新港藝術...

亞投雙會與里昂仙境率先企業家們同步關注世界氣候變遷議題

里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，創會總會長-黃韻庭表示，此次受邀合辦「10月26-27日在國立台灣大學醫學院，活動非常有意義而且圓滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。