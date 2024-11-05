592訪視員 需照顧2.6萬精神病友

精神衛生法下月上路，個案回到社區後需由訪視員定期關懷，目前關懷訪視員共五九二名，需照顧二萬六千多名病友，工作繁重；衛福部希望明年案量比降至一比四十，但立委陳菁徽不表樂觀，認為人力短缺，想再增聘三、四百人，恐難達成目標。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神衛生法修法實施後，各地方社區心理衛生中心、社區支持處所均需增聘關懷訪視員，但現在到處缺工，不易補足原額，如何建立完整人才培育機制，是重大考驗。

另外留住人才也是一大挑戰，李俊宏期待完成受訓的人員對於心理衛生、關懷訪查等工作，能有更多熱忱、興趣；另應向下扎根，從高中生、大學生等階段即著手培育，投入職場後樂於從事心理衛生等助人工作，就不會輕易轉行。

在精神疾病患者出院準備方面，李俊宏認為，病患出院前，醫院團隊就必須盤點其病情、出院後住所、社會生活適應、資源等，這是精神衛生法新制重點，更專注於患者出院後的社區支持，做好銜接工作。

一名關懷訪談員說，自己原是大醫院護理師，但在協助社區精神疾病患者及家屬時，心中充滿熱忱，因此轉換職場；訪談工作近一年，服務四十五名個案，從中獲得許多成就感，如說服病情嚴重、無病識感等困難個案就醫，或是使用長效針劑，提高治療效果，減輕病患及家屬的負擔。

他認為，訪談員年齡分布甚廣，有剛從大學畢業的生力軍，在工作中找到熱忱，喜歡服務他人，也從中獲得人生價值；至於自己之所以轉職，是抱持著熱忱，且不怕被拒絕的心，希望政府提高訪視員薪資，並給予更多資源，才能有效補足人力。