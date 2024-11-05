精神病患出院 社區照顧人力缺

精神衛生法修法將於今年十二月十四日上路，新制明訂強制精神病患住院規範，醫院需幫病友擬定出院準備計畫，並通報衛生局，讓社區接住出院患者，但這些都需人力。立委認為服務人力及量能明顯不足，衛福部允諾積極增補社區訪視人力。

衛福部長邱泰源昨至立法院進行「社區精神病患照護優化」專題報告，他表示精神衛生法修法後，著重在建置心理衛生中心及關懷、支持精神疾病患者與家屬，強制住院部分更為嚴謹，從現行二名醫師決定，改為由法官、具醫師身分參審員、病人權益代表組成合議庭，需過半意見才能決議，且聲請裁定延長強制住院次數改以一次為限。

此外，新制要求精神疾病患者於離開醫院前，醫療院所需擬定出院準備計畫，主動通報衛生局，讓社區社工、訪視人員能順利接住剛出院病人，避免出現空窗期。

衛福部心健司代理司長鄭淑心說，精神病患關懷訪視員案量比去年為一比六十，今年降至一比五十，期待明年降至一比四十；至於心理社工師，今年案量比為一比廿八，期待明年降至一比廿五。

依衛福部統計，一一三年十月底，全國社區心理衛生中心累積五十二處，每一縣市至少設置一處，預計明年布建至七十一處，另補助聘用心理師、職能治療師、護理師、心理輔導員、心理衛生社工及關懷訪視員，一一○年共計五九四人，今年十月增至一四五四人，預計明年增至二四八九人。

在治療部分，十月底全國共有急性精神病床七四二八床、慢性一萬三一八○床，鄭淑心指出，近年來急慢性病床都呈下降趨勢，銜接患者從醫院回到社區的「精神復健機構」數量持續增加，目前日間型一○二家、可服務四四八二人，住宿型一八五家、共七九五三床。

立委陳昭姿質詢指出，過往精神疾病患者於社區支持以治療為主，現在衛福部正視病人及家屬等需求，走出第一步；不過心理衛生中心工作包山包海，工作辛苦，人員年資較資淺，能否順利推動繁雜業務，令人擔憂。鄭淑心表示將加強督導機制，提升專業能力，另規畫社會安全網二點○，檢討人力問題。