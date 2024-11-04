獨／曾文生等官員今與彭啓明會商 為中火二期環評善後？

環境10月30日審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，本案在諸多爭議聲中通過環評審查。然而環評通過短短5天，台電董事長曾文生、經濟部次長連錦漳及能源署副署長吳志偉等人今現身環境部，被質疑是在為中火二期環評善後。環境部長彭啓明強調本次會面與中火二期環評無關，然而吳志偉接受電訪時卻三緘其口，稱本次會面細節不便透露，不免啟人疑竇與中火有關。

上周中火二期環評引來不少爭議，會中發言階段甚至環保團體與地方里長等爆發激烈衝突，環評流程一度停擺，但在開發單位台電承諾補充天然氣儲槽安全設置規畫，以及空氣汙染物、溫室氣體減量情形等，本案經環委討論後仍決議通過，環保團體痛批中火二期燃氣環評在2個月內火速通過初審和環評大會，創下台灣史上最快通過環評的「特快車」。

事後引發台中市長盧秀燕強烈不滿，批環境部嚴重失職，比升格前的環保署還不如，應該降格，並稱正在研議提起行政訴訟。

今天傍晚台電董事長曾文生、經濟部次長連錦漳及能源署副署長吳志偉等人離開環境部，回顧中火二期帶來的爭議，這樣的時間點遭疑本次的「拜會」是為環評善後。

環境部長彭啓明受訪時澄清，本次曾文生等人的登門與中火二期環評無關，而是因為本周末環境部將邀集各部會報告所屬單位的淨零旗艦規畫等，各部會很積極提出減碳計畫，但台電因為周末無法出席，因此和才於今天來到環境部報告。

面對這次環評的爭議，彭啓明強調，自己絕對沒有給委員有任何關於應該審查通過的指示，也沒有接到任何上頭的電話要求本案必須通過，拆幾部或要留多少燃煤機組有一定的邏輯，這方面不能用政治來解讀，一定會尊重環評委員的決議。

彭啓明說，自己這次沒有主持環評是因為還在業界期間曾接過台電計畫，因此自己秉持最高標準，5年內不碰台電相關的任何環評案。

本報也致電向曾文生等人證實，曾文生僅強調與中火二期無關，吳志偉則說本次會面細節不便透露，連錦漳經多次致電未有回應。