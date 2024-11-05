退休力／為生命畫下優雅句點 90歲爺爺提前規畫「善終」
每當天災人禍來襲，我們不禁思考，生命的終點究竟該如何準備？財團法人器官捐贈移植及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）副執行長柯彤文指出，花蓮大地震後，有位90歲的爺爺撥打至器捐病主中心，詢問如何預立醫療決定書，他表示「經歷這麼多天災，希望先做好準備，不讓家人為我煩惱。」道出許多人面對生命終點的心聲。
柯彤文強調，「善終不是一瞬間的選擇，而是需要持續溝通與共識的結果。」許多長者其實對於死亡並不避諱，反而是子女不願面對、不敢討論，「善終，不僅是病人的選擇，更是所有人都該面對的共同課題。」
善終不只是個人的選擇
「善終絕不是一個人的事。」柯彤文指出，現在很多專家提到「關係自主」，意味著病人的決定，應考量到醫療團隊、照顧者、親友及其他人的想法，善終更需要多方的理解與支持。「病人自主權利法」的推行，更強調了個人對於生命終點的自主決策。
「以防萬一終活筆記本」正是一個媒介，讓人們在預立醫療決定時，能夠透過書寫，與親友、醫療團隊進行更深入的討論和交流。這本淺白的手冊，不僅讓病人能清晰表達自己的意願，也讓相關的人士有機會參與，並理解病人的選擇。
生命指南審視終老規畫
終活筆記本就像是一份生命指南，幫助使用者在安靜的時刻，仔細思考並記錄自己對未來的期許與安排。分「預見未來的自己」、「我的醫療情報」、「認識善終」、「寫遺囑」及「安排告別式」等章節，每一章節都從不同的角度引導使用者審視自己的生命規畫。
柯彤文指出，這本筆記本在編寫過程中，特別強調淺顯易懂，將法律條文轉化為日常語言，讓每個使用者都能輕鬆理解並運用。「筆記本不僅幫助使用者釐清思緒，更促進家人開誠布公對話，減少未來可能的爭端與內疚。」使用者藉由與家人的討論，進而面對生命的終點，讓過程不再沉重，而是充滿愛與理解。
「善終，不是自己好死就好，而是要讓身邊的親人，也能夠平靜接受這一切。」柯彤文的話語中，充滿了對善終的深刻理解。透過「以防萬一終活筆記本」，每個人都能在最自然、坦然的方式下，為自己的生命畫下完美的句點，不僅能夠記錄下對未來的期待，更能透過它與家人展開溝通，學習如何面對與安排生命的終點，讓生命的最後一程，充滿理解與愛。
聯合報將於11月9日舉辦「2024退休力論壇」，主題為「延遲轉大人─XYZ的人生使用說明書」。論壇將邀請各界專家分享理財規畫、人生3.0的高年級實習生故事，器捐病主中心執行長蔡宏斌、樂活大叔施昇輝，將在論壇中分別分享「為自己許下一個善終的願望」及「告別難，善終更難」，介紹如何好死終老，並贈送「以防萬一終活筆記本」，幫助參與者在面對終活，有更充足的準備。
2024退休力論壇暨博覽會
日期：11月9日（六）上午10時至下午4時30分
地點：政大公企中心（北市大安區金華街187號）
報名：02-8692-5588轉5616或5871
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