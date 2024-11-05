退休力／為生命畫下優雅句點 90歲爺爺提前規畫「善終」

每當天災人禍來襲，我們不禁思考，生命的終點究竟該如何準備？財團法人器官捐贈移植及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）副執行長柯彤文指出，花蓮大地震後，有位90歲的爺爺撥打至器捐病主中心，詢問如何預立醫療決定書，他表示「經歷這麼多天災，希望先做好準備，不讓家人為我煩惱。」道出許多人面對生命終點的心聲。

柯彤文強調，「善終不是一瞬間的選擇，而是需要持續溝通與共識的結果。」許多長者其實對於死亡並不避諱，反而是子女不願面對、不敢討論，「善終，不僅是病人的選擇，更是所有人都該面對的共同課題。」

善終不只是個人的選擇

「善終絕不是一個人的事。」柯彤文指出，現在很多專家提到「關係自主」，意味著病人的決定，應考量到醫療團隊、照顧者、親友及其他人的想法，善終更需要多方的理解與支持。「病人自主權利法」的推行，更強調了個人對於生命終點的自主決策。

聯合報與財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心攜手製作的「以防萬一終活筆記本」。本報資料照片

「以防萬一終活筆記本」正是一個媒介，讓人們在預立醫療決定時，能夠透過書寫，與親友、醫療團隊進行更深入的討論和交流。這本淺白的手冊，不僅讓病人能清晰表達自己的意願，也讓相關的人士有機會參與，並理解病人的選擇。

生命指南審視終老規畫

終活筆記本就像是一份生命指南，幫助使用者在安靜的時刻，仔細思考並記錄自己對未來的期許與安排。分「預見未來的自己」、「我的醫療情報」、「認識善終」、「寫遺囑」及「安排告別式」等章節，每一章節都從不同的角度引導使用者審視自己的生命規畫。

柯彤文指出，這本筆記本在編寫過程中，特別強調淺顯易懂，將法律條文轉化為日常語言，讓每個使用者都能輕鬆理解並運用。「筆記本不僅幫助使用者釐清思緒，更促進家人開誠布公對話，減少未來可能的爭端與內疚。」使用者藉由與家人的討論，進而面對生命的終點，讓過程不再沉重，而是充滿愛與理解。

「善終，不是自己好死就好，而是要讓身邊的親人，也能夠平靜接受這一切。」柯彤文的話語中，充滿了對善終的深刻理解。透過「以防萬一終活筆記本」，每個人都能在最自然、坦然的方式下，為自己的生命畫下完美的句點，不僅能夠記錄下對未來的期待，更能透過它與家人展開溝通，學習如何面對與安排生命的終點，讓生命的最後一程，充滿理解與愛。

聯合報將於11月9日舉辦「2024退休力論壇」，主題為「延遲轉大人─XYZ的人生使用說明書」。論壇將邀請各界專家分享理財規畫、人生3.0的高年級實習生故事，器捐病主中心執行長蔡宏斌、樂活大叔施昇輝，將在論壇中分別分享「為自己許下一個善終的願望」及「告別難，善終更難」，介紹如何好死終老，並贈送「以防萬一終活筆記本」，幫助參與者在面對終活，有更充足的準備。