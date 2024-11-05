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防黃斑部病變 每周可吃魚、蛋黃

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
每周吃2次魚、2至4顆蛋黃，能預防黃斑部病變。 圖／123RF
每周吃2次魚、2至4顆蛋黃，能預防黃斑部病變。 圖／123RF

黃斑部病變是中老年人失明的主因之一。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，多攝取蔬菜、水果、魚、蛋黃中的營養素，尤其建議每周吃2次魚、2至4顆蛋黃，就可以補充葉黃素、玉米黃素，有助於預防黃斑部病變。

許惠玉提醒，民眾若有視力模糊、看東西有黑影、直線變曲線、字體扭曲變形時，要當心黃斑部病變上身。黃斑部病變好發於50歲以上中老年人，且隨著年齡增加機率大增，65歲以上長者約每10人就有1人罹患。

據荷蘭阿姆斯特丹大學2019年發表於美國眼科學期刊「American Journal of Ophthalmology」的研究指出，每天至少吃200公克蔬菜、2次水果、每周吃2次魚，就能降低42%罹患黃斑部病變的風險。澳洲雪梨大學2020年發表於臨床營養雜誌「Clinical Nutrition」的研究則顯示，與每周吃少於一個蛋黃的人相比，每周吃2至4顆蛋黃的人，15年後發生黃斑部病變風險降低49%。

許惠玉說，魚類如鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、鮭魚等，富含Omega-3脂肪酸（DHA、EPA），其中DHA能保護眼部感光細胞免受氧化傷害，而EPA能降低視網膜血管內皮細胞發炎。菠菜、芥藍菜、地瓜葉、綠花椰菜等深綠色蔬菜，以及奇異果、芒果、葡萄、柳橙等水果則富含葉黃素及玉米黃素，可減少眼睛發炎、保護視神經。

蛋黃也含有葉黃素及玉米黃素，澳洲雪梨大學視覺研究中心表示，攝取較高飽和脂肪與膽固醇的人，罹患黃斑部病變風險增加，而蛋黃含有這兩種營養素，每周吃2至4顆蛋黃最為合適，相較於每天吃1顆者，預防黃斑部病變效果增加。

由於葉黃素與玉米黃素為脂溶性營養素，許惠玉建議，可在烹調時加入些許油脂，有助人體吸收，以達到更好的護眼效果。

預防黃斑部病變，許惠玉強調，中老年人每天至少需攝取300公克以上蔬菜及2個拳頭大小水果，深綠或黃橙紅色蔬果份量需達三分之一以上，每周吃2次魚、2至4顆蛋黃，就不用花錢購買營養品補充葉黃素、玉米黃素。此外，戒菸、每周運動150分鐘、減少太陽直射眼睛等也很重要，更建議50歲後應每年接受視網膜檢查。

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