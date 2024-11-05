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周四立冬 進補宜溫補 大補反傷身

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
薑母鴨、麻油雞應適量，可以增強免疫力。本報資料照片
薑母鴨、麻油雞應適量，可以增強免疫力。本報資料照片

周四是24節氣的「立冬」，將進入冬天，可開始進補了。中醫師吳明珠說，近期天氣逐漸變冷，尤其是清晨、深夜時氣溫降低，感冒、過敏患者增加不少，但進補應以「溫補」為主，大補反而傷身，讓身體慢慢調適步入冬天模式。

吳明珠指出，立冬開始應讓身體慢慢適應冷的天氣，好好進補、滋養身體，為明年的健康打底。在食、衣、住、行方面，她提出進補應注意重點。 

食：冬天要顧腎，進補食物以黑色為主，包括黑芝麻、黑豆、黑木耳、海帶等，烹煮食材需要溫熱一點，煮菜時可以多添加薑、蔥、蒜、辣椒等辛溫香料及肉類，但若是燥熱體質者，應避免使用老薑，以防身體更燥熱不適。

立冬是由秋天進入冬天的一個過程，立冬進補要以溫補為主，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐應適量食用，或是自行燉煮烏骨雞湯，可以增強免疫力。但此時肺部的滋養仍不可輕忽，因此可以將滋養肺部的白色食物如牛奶、豆漿，搭配黑芝麻一起食用，達到同步滋養肺、腎的目的。

衣：立冬前後，氣溫降低，所謂「寒從腳下生」，建議外出時，盡量不要穿短袖的衣物、涼鞋，記得添加外套、圍巾、背心、襪子，尤其是清晨、深夜返家時，冷風容易從後頸部的風府穴、風池穴入侵，造成頭暈、頭痛、提不起勁等症狀，這時應做好身體保暖，避免受到風寒，以防各類細菌、病毒入侵。

住：立冬後，夜晚氣溫快速降低，睡眠時間應該提早一點，比如立冬前可能凌晨12、1點睡覺，立冬後應提早至12點前，約11點左右睡覺，有助身體循環變好，慢慢調整至冬天模式，幫助提升免疫力。

若有高血壓等慢性病長者，應注意按時服藥，避免血壓急劇的變化，恐引發心肌梗塞、腦中風，而孩童的氣管也需要多加留意，降低過敏、氣喘的機會。立冬後，早晚氣溫偏低，一早睡醒可能出現流鼻水、打噴嚏症狀，建議可以喝杯溫開水、溫熱的雞湯、小米粥等，按摩鼻翼旁的迎香穴，手部虎口的合谷穴各一分鐘，有助改善不適症狀。

行：在外活動時，建議戴口罩，多注意保暖。

保暖 氣溫 立冬

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