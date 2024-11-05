健康你我他／三代同顧老寶貝 照護路上更穩妥

父親罹癌期間，吃喝拉撒都在床上解決，母親體弱多病難有餘力照料，子女們各自有家庭要養要扛，曾想過申請長照資源或聘外籍看護，但因條件嚴苛諸多限制，以及兩位老人家的遲疑抗拒而作罷。每當犯病時，才急送醫院，同住的兒子、媳婦兩頭燒，生活作息和工作收入都大受影響，不時衍生嫌隙抱怨。

母親與我較能說些心裡話，經常扮演兩代人之間的溝通橋梁，所以能明白年輕一輩的辛苦、理解老一輩的無奈，各自有立場和考量，雙方都沒有錯，那是無解的人生習題。老人病痛長期照護，不只折磨人的身體，也會讓心累出病來。

幾經不斷調整磨合，重新分配人力財源，將孫輩也納入規畫中，有錢的出錢、有力的出力、沒錢沒力的挪出時間，在眾人齊心協力下，才讓照護老病長者這條路能走得穩妥些。我們家人不少，尚能承擔一病一老的照護重擔，但下一代人丁愈來愈少，甚至不婚不生，當老了病了時，要仰賴誰來照料？

每每想到這裡，就愈發覺得健康的重要，對自己和子女都好。養兒防老已經過時，面對超高齡寡居新世代，老寶貝無人照顧的情形會愈嚴峻，除了自己努力延緩老化外，健全的社會福利和醫療體系都將成為強力後盾。讓人生最後一哩路，走得有尊嚴、從容、安心，「老有善終」，是最圓滿的生命終點。