台北國際旅展吸36萬人次進場 飯店旅行社業績創新高

2024台北國際旅展（ITF）今天畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業者業績都開出紅盤，創下參展新高。

台北國際旅展（ITF）今天落幕，台灣觀光協會表示，今年進場人次較去年成長5.83%。

進場人數多，也讓飯店和旅行社業者今年業績開紅盤，不少業者都表示，今年業績創下參展以來的新高紀錄。

老爺酒店表示，線上加實體旅展已突破新台幣2億元，今年業績最終將上看2.2億元，這將是老爺酒店連續第3年旅展業績突破2億大關。

寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，實體旅展4天累積達7000萬元，持平去年實體旅展業績，加上線上旅展、寒舍生活App及快閃櫃，整體總業績創下1億5000萬元，同樣持平去年同期。

晶華酒店旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅及Just Sleep捷絲旅皆推出優惠，線上及實體旅展銷售額已衝破1億3000萬元。

旅行社方面，雄獅旅遊表示，今年旅展人氣和買氣旺，旅展現場4天業績破億，較去年成長2成，突破參展以來最高營收紀錄，線上線下4天整體總營收超過12億元。

雄獅旅遊指出，民眾購買以消年假、寒假、春節等行程為主，規劃明年228連假期間出遊的也不少；國內旅遊業績部分，則較去年成長2成，以特色鐵道商品、花東地區為消費者首選。

雄獅旅遊表示，國外旅遊銷售排行方面，以日本居首、歐洲次之、韓國排名第3。長程線出發日期多集中於12月至寒假、春節，訂單能見度最遠到明年11月；短程線出發日期落在11月至12月。

可樂旅遊指出，今年旅展無論人氣、買氣皆明顯提升，尤其是自由行、交通、票券等個人旅遊商品。旅展現場業績也較去年呈現翻倍成長，統計現場4天累積業績破1.8億元，創下參展以來的最佳紀錄，再加上線上旅展業績，總營業額超過3億元，較去年成長逾5成。