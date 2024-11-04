快訊

中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

10年房價所得比再創高！台中、台南家庭得多4年不吃不喝 北市持續吃土

聽新聞
0:00 / 0:00

台北國際旅展吸36萬人次進場 飯店旅行社業績創新高

中央社／ 台北4日電
2024台北國際旅展（ITF）今天（4日）畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業者業績都開出紅盤，創下參展新高。新聞示意圖。圖／台灣觀光協會提供
2024台北國際旅展（ITF）今天（4日）畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業者業績都開出紅盤，創下參展新高。新聞示意圖。圖／台灣觀光協會提供

2024台北國際旅展（ITF）今天畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業者業績都開出紅盤，創下參展新高。

台北國際旅展（ITF）今天落幕，台灣觀光協會表示，今年進場人次較去年成長5.83%。

進場人數多，也讓飯店和旅行社業者今年業績開紅盤，不少業者都表示，今年業績創下參展以來的新高紀錄。

老爺酒店表示，線上加實體旅展已突破新台幣2億元，今年業績最終將上看2.2億元，這將是老爺酒店連續第3年旅展業績突破2億大關。

寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，實體旅展4天累積達7000萬元，持平去年實體旅展業績，加上線上旅展、寒舍生活App及快閃櫃，整體總業績創下1億5000萬元，同樣持平去年同期。

晶華酒店旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅及Just Sleep捷絲旅皆推出優惠，線上及實體旅展銷售額已衝破1億3000萬元。

旅行社方面，雄獅旅遊表示，今年旅展人氣和買氣旺，旅展現場4天業績破億，較去年成長2成，突破參展以來最高營收紀錄，線上線下4天整體總營收超過12億元。

雄獅旅遊指出，民眾購買以消年假、寒假、春節等行程為主，規劃明年228連假期間出遊的也不少；國內旅遊業績部分，則較去年成長2成，以特色鐵道商品、花東地區為消費者首選。

雄獅旅遊表示，國外旅遊銷售排行方面，以日本居首、歐洲次之、韓國排名第3。長程線出發日期多集中於12月至寒假、春節，訂單能見度最遠到明年11月；短程線出發日期落在11月至12月。

可樂旅遊指出，今年旅展無論人氣、買氣皆明顯提升，尤其是自由行、交通、票券等個人旅遊商品。旅展現場業績也較去年呈現翻倍成長，統計現場4天累積業績破1.8億元，創下參展以來的最佳紀錄，再加上線上旅展業績，總營業額超過3億元，較去年成長逾5成。

旅展 晶英酒店 業績

延伸閱讀

雄獅ITF旅展業績破紀錄 四天展期賣破12億獲最佳永續獎

台北國際旅展今登場 陳世凱參訪期許提升國旅品質

2024臺北國際旅展／故宮展位結合百年院慶設計，現場活動與優惠一次看

ITF旅展／試吃攤位夯！凱撒連鎖飯店、維多麗亞酒店飄香

相關新聞

銀杏最快明晨轉中颱！東北季風增強 北部低溫下探19度

今凌晨2時生成的銀杏颱風，預計最快明天凌晨就增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，颱風在周三前穩定朝西北方向移動，...

2050年超級細菌「3秒殺1人」 產官學籲重視抗藥性危機

抗生素濫用，導致全球面臨抗藥性問題，若不積極採取行動，2050年時每3秒就有1人因遭具抗藥性的細菌感染死亡。三軍總醫院攜...

年輕人也有抗藥性！不防恐減壽 醫：勿主動服用、停藥

全球面臨超級細菌威脅，三軍總醫院臨床藥學部藥師傅郁螢指出，抗生素不等於消炎藥，只有細菌性的發炎，或懷疑是細菌感染時，才須...

台北國際旅展吸36萬人次進場 飯店旅行社業績創新高

2024台北國際旅展（ITF）今天畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業...

亞投雙會與里昂仙境率先企業家們同步關注世界氣候變遷議題

里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，創會總會長-黃韻庭表示，此次受邀合辦「10月26-27日在國立台灣大學醫學院，活動非常有意義而且圓滿

全台43社區推長者、兒少照護 獲衛福部「金卓越」獎項

人口快速且大量老化，是全球共同面臨的問題，面對人口老化的衝擊，各社區發展出「在地老化」的理念。18年前，南投縣竹山鎮富州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。