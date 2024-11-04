2050年超級細菌「3秒殺1人」 產官學籲重視抗藥性危機

抗生素濫用，導致全球面臨抗藥性問題，若不積極採取行動，2050年時每3秒就有1人因遭具抗藥性的細菌感染死亡。三軍總醫院攜手衛福部疾管署、醫療品質策進會、台灣感染症醫學會及台灣感染管制學會，今天起共同舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，期盼藉此提升全民對抗生素正確使用的認知，喚起對抗藥性問題的警覺。

疾管署署長莊人祥表示，由於具抗藥性細菌傳播，導致病人住院天數、醫療費用增加，也因可使用的抗生素數目減少而威脅生命，世界衛生組織（WHO）2019年已將抗藥性列為全球性的醫療緊急危機，政府各部門也響應每年11月18日至24日是世界抗生素認知周，有11家醫療院所同步舉辦衛教巴士展，幫助民眾深入了解抗藥性的知識、各類抗藥性細菌的危害。

莊人祥指出，據研究估計，每年約有500萬人遭具抗藥性細菌感染而死亡，若此危機不解決，到了2025年除了將影響全球2至3.5%的GDP，若以2%計算，台灣損失將超過新台幣3000億元，而在2035年前全球平均壽命縮短1.8年，且2050年每3秒更有1人死於具抗藥性細菌感染。

台灣感染症醫學會理事長張峰義認為，抗藥性是全球沉默的疫情，特別在新冠疫情爆發後，具抗藥性細菌的盛行率更嚴峻，若以臨床數據說明，雖然5歲以下兒童遭具抗藥性細菌感染的死亡率下降50%，但70歲以上老年人死亡率上升80%，隨著台灣將進入超高齡社會，此問題在長照機構將變得嚴峻。

張峰義說，醫療機構的加護病房的重症患者，由於具抗藥性細菌感染，往往需要使用第二、三線的藥物，甚至可能面臨無藥可用的困境，最終導致死亡，而門診開出的抗生素，占總體抗生素使用量的80%至90%，這與患者對抗生素治療的期待、醫師的診療壓力及工作量有關。

三軍總醫院院長洪以仁表示，當他還是住院醫師時，發現大家對抗藥性的認知普遍不足，且不論醫療端、病人端，只要身體一有小病或不舒服，就想尋求抗生素治療，直到如今醫療院所許多病人的出現抗藥性後，因無藥可醫而死於感染症，嚴峻的情況才喚起各界關注。

洪以仁強調「抗藥性細菌的防範，沒有人能置身事外」，而為了響應每年11月的世界抗生素認知周，三軍總醫院攜手衛福部疾管署、醫療品質策進會、台灣感染症醫學會、台灣感染管制協會，共同舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，以「對抗抗藥性，你我有責，快上車！」為主題，透過衛教展板、互動小遊戲及影片播放，幫助民眾深入了解正確使用抗生素的重要性及抗藥性危機的嚴重性。