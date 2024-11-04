銀杏最快明晨轉中颱！東北季風增強 北部低溫下探19度

今凌晨2時生成的銀杏颱風，預計最快明天凌晨就增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，颱風在周三前穩定朝西北方向移動，穿過巴士海峽進入南海機率最高；明天東北季風增強，迎風面將持續濕涼到周五清晨，低溫下探19度，明顯感受到涼意，周五至周日受到颱風外圍環流影響，迎風面需注意局部大雨。

黃恩鴻說明，銀杏颱風周三前將穩定朝西北方向移動，之後偏西經過巴士海峽進入南海的機率最高，預估明天凌晨至白天就有機會增強轉為中颱，周五、周六離台灣最近，但暴風圈不會接觸到本島陸地，也不會發布海上颱風警報，但受到其外圍環流影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜花局部有大雨，沿海也會有長浪。

降雨部分，黃恩鴻指出，明天東北季風明顯增強，水氣也增加，這樣的影響將持續到周五清晨前。明後2天迎風面（北部、東半部），尤其桃園以北、宜花降雨持續。降雨最顯著的在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，中南部則為多雲到晴、午後零星降雨的天氣。

周五東北季風減弱，溫度開始回升，但受颱風外圍環流影響，桃園以北雨勢更加顯著，中南部天氣持續為多雲到晴、午後零星陣雨。