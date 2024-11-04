全台43社區推長者、兒少照護 獲衛福部「金卓越」獎項

人口快速且大量老化，是全球共同面臨的問題，面對人口老化的衝擊，各社區發展出「在地老化」的理念。18年前，南投縣竹山鎮富州社區即已進入超高齡社會，富州社區發展協會理事長陳朝焚說，協會長期關注老人、婦女、兒少、新移民，今年9月更成立日照中心，讓長輩能接受適切的照護。

陳朝焚提到，協會著力於「生活、生態、生產」，照顧全族群，尤其是弱勢兒童及婦女；致力環境生態維護，以保育行動凝聚民眾的情感；發展社區產業並創造就業機會，將盈餘回饋於社區社會服務。此模式長久耕耘，並分享社區經驗、拓展社區新契機，獲得衛福部社區選拔的「金質卓越獎」。

衛福部政務次長呂建德表示，社區發展協會是中央與地方推動社福政策的重要基層力量，目前全國社區發展協會逾7800個，包含4916個社區照顧關懷據點，已經成為銀髮族生活重要的一部分，C級巷弄長照站也架構在社區發展的基礎上，政府也將持續推動各項社會福利政策。

呂建德說，明年將推動長照3.0，跨部會預算編列927億元，建構「以家庭為中心、社區為基礎」的照護，擴大社區式服務，希望老年人在地安老，同時也減輕年輕人的承擔。

社區經營扮演地方發展重要的角色，衛福部舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，今年北區13個縣市共計52個社區獲參選資格，最後43個社區脫穎而出。獲獎名單中，南投縣參與的9個社區全部抱回獎項，且竹山鎮富州社區發展協會成為全國首獲金質卓越獎的社區。

行政院長卓榮泰表示，自1994年實施「社區總體營造」計畫以來，政府陸續推動社區發展協會、社區長照關懷據點、社區地方創生，強調「凝聚居民」的重要性。中央跟地方的力量能扎根，全賴社區的力量，他強調，「社區之於國家，就像細胞之於人體，能正常運作。」

今年的獲獎社區，由南投縣竹山鎮富州社區發展協會獲得，全國第一座「金質卓越獎」，多樣化服務包括建立兒童理財專戶鼓勵儲蓄、舉辦兒童表意權營隊、推動韌性防災計畫和節能減碳等方案或活動，實現共生社區的理想。

台北市文山區明興社區發展協會及南投縣竹山鎮延正社區發展協會榮獲「銀質卓越獎」，明興社區自主推動老舊公寓改建電梯的創新項目，善於連結外部專業資源、建立針對不同年齡族群的支持系統。延正社區專注長者的照顧、關懷訪視和樂齡學習，提升長輩自信心與社區連結。