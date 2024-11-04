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亞大美術館10周年慶 東方現代抽象畫家莊喆特展

中央社／ 台中4日電

亞洲大學附屬現代美術館慶祝開館10周年，即日起至明年4月6日，舉辦東方現代抽象繪畫藝術家莊喆特展，展出100件代表作品，館方今天舉辦開展活動，盼特展帶給參觀者嶄新視野。

開展活動今天在美術館內講堂舉辦，亞洲大學創辦人蔡長海、董事林嘉琪、校長蔡進發、亞大現代美術館館長李玉玲等人皆出席。今年90歲的藝術家莊喆也到場分享創作歷程，並捐贈12幅「臉相」系列作品予館方收藏。

莊喆會中表示，他們的家族故事，猶如「故宮文物搬遷史」，他的父親莊嚴曾是北京故宮博物院古物館第一科科長，來台後成為國立故宮博物院副院長。舉家隨父親押解故宮文物，輾轉南下搬遷，於1950年隨故宮文物遷至台中霧峰北溝，他在這裡度過從高中到出國前的15年歲月，霧峰就是他的「第二故鄉」。

特展展出莊喆的重要代表作之一「吉峰彩罩」，畫的就是霧峰的山，他表示，此次受邀到亞美館展覽，回到霧峰有近鄉情怯的心情，這幅畫標誌了他和霧峰的濃厚情感，在歸鄉特展中展出更具特別意義，他也帶著這幅畫「一同返鄉」。

蔡長海說，特展經過長時間籌備，從美國、法國、上海、新加坡、台灣等多個單位借展，舉辦莊喆的歸鄉特展，這也是莊喆繪畫歷程的回憶展，從莊喆的畫作中可以看出他熱情、創新、獨特，融合東方和西方的藝術精神，勢必能帶給參觀者嶄新視野。

亞大美術館慶祝開館10周年，即日起至明年4月6日舉辦「元氣‧淋漓——人間90莊喆特展」，共展出東方現代抽象繪畫藝術家莊喆100件代表作品，特展依照空間規劃為6大展區，向參觀者呈現莊喆數十年來，遊歷東西方的藝術創作成就。

北京故宮 文物 美術館

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