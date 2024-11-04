桃機北跑道5日起進行歲修 預計11個工作日完工

桃園機場北跑道歲修作業原定11月3日起進行，受康芮颱風襲台影響延至明天（5日）啟動，預定自11月5日至11月25日間的單數日凌晨例行關閉時段進行北跑道歲修作業。機場公司已召開多次會議，並提醒航空公司注意飛航指南資訊更新，妥為規劃飛航計畫，相關施工資訊已發布飛航公告(NOTAM)、公告官網及媒體新聞稿宣導。

機場公司表示，為降低跑道歲修對機場營運影響，已多次召開施工前準備事項確認會議，與相關單位共同逐一檢視包括近期航班運量趨勢、施工規劃，沙盤推演維持營運的各項應變方案，並成立施工專案管控群組及應變小組，協調各單位即時應變，隨時滾動檢討施工因應方案，以及公開施工相關資訊，加強對旅客、社會大眾的宣導，確保桃園機場航班營運與旅客疏運務必平順有序。

機場公司指出，桃園機場北跑道歲修施工方案於年度航班量較低的11月進行，利用北跑道凌晨0時30分至6時30分間的例行關閉時間進場刨鋪與回填，並於每日工作完成後即開放恢復營運；預計以11個工作日完成跑道著陸區（Touch Down Zone）與鄰接快速出口滑行道 （Rapid Exit Taxiway）等四大區域刨鋪。施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業。

機場公司檢視自十月底啟用的冬季班表，統計每日凌晨0時至7時前，每小時表定起降航班均低於30架次，另施工日前均須最後確認天候良好方得以施工，故以單跑道運作評估，尚符合正常航班維持運作。若有任何突發狀況，如南跑道因故須暫時關閉時，將立即暫停北跑道施工並迅速恢復以投入營運。