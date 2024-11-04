快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

致命超級細菌攻防戰 健保署投入2.25億感染控制提升

中央社／ 台北4日電

抗生素抗藥性是無聲的大流行，專家預估全球在2050年每3秒將有1人死於抗藥性細菌感染，致命超級細菌攻防戰，產官學聯手迎擊危機，健保署更投入新台幣2.25億元感染控制提升。

響應每年11月的「世界抗生素認知週」，三軍總醫院攜手衛生福利部疾病管制署、醫療品質策進會、台灣感染症醫學會及台灣感染管制學會，共同舉辦「抗生素衛教巴士」展覽，期望透過活動提升全民對抗生素正確使用的認知，喚起對抗藥性問題的警覺。

疾管署長莊人祥今天在三軍總醫院抗生素認知週記者會表示，抗生素是治療細菌感染的最強武器，但抗生素濫用問題嚴重，世界衛生組織（WHO）已將抗藥性列為全球性的醫療緊急危機。根據研究，若抗藥性細菌持續蔓延，全球在2050年每3秒將有1人因感染超級細菌死亡。

台灣感染症醫學會理事長張峰義說，加護病房重症患者感染抗藥性細菌需使用第2、3線藥物，甚至面臨無藥可用困境，最終死亡；雖5歲以下兒童因抗藥性細菌感染死亡率下降50%，70歲以上老年人死亡率卻上升80%，隨著台灣將進入超高齡社會，長輩與長照機構抗藥性問題恐更加嚴峻。

張峰義指出，門診開出抗生素占總體抗生素使用量的8成到9成，與患者對抗生素的期待、臨床醫生診療壓力及工作量有關。今年健保署投入2.25億元啟動補助計畫，以醫療機構獎勵機制，改善抗生素使用和感染控制，減少不必要的抗生素使用，期望降低抗藥性細菌的比例。

「抗藥性細菌的防範，沒有人能置身事外。」三軍總醫院院長洪乙仁說，這次「抗生素衛教巴士」展覽以「對抗抗藥性，你我有責，快上車」為主題，透過衛教展板、互動小遊戲及影片播放，帶大眾深入了解正確使用抗生素的重要性及抗藥性危機的嚴重性，盼遠離無藥可用的未來。

健保署 抗生素 死亡率

延伸閱讀

濫用抗生素平均壽命少1.8年 醫：沒細菌感染不要用

全球首度發現！成大團隊解開肺癌細胞轉移與抗藥性之謎

抗生素≠消炎藥 濫用恐養出超級細菌…醫示警常見錯誤觀念

諾貝爾獎「最重大研究是誰」？網一致點名他：翻轉人類健康

相關新聞

銀杏最快明晨轉中颱！東北季風增強 北部低溫下探19度

今凌晨2時生成的銀杏颱風，預計最快明天凌晨就增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，颱風在周三前穩定朝西北方向移動，...

2050年超級細菌「3秒殺1人」 產官學籲重視抗藥性危機

抗生素濫用，導致全球面臨抗藥性問題，若不積極採取行動，2050年時每3秒就有1人因遭具抗藥性的細菌感染死亡。三軍總醫院攜...

年輕人也有抗藥性！不防恐減壽 醫：勿主動服用、停藥

全球面臨超級細菌威脅，三軍總醫院臨床藥學部藥師傅郁螢指出，抗生素不等於消炎藥，只有細菌性的發炎，或懷疑是細菌感染時，才須...

台北國際旅展吸36萬人次進場 飯店旅行社業績創新高

2024台北國際旅展（ITF）今天畫下句點，根據主辦單位統計，今年共計吸引36萬4563人次進場參觀，不少飯店或旅行社業...

全台43社區推長者、兒少照護 獲衛福部「金卓越」獎項

人口快速且大量老化，是全球共同面臨的問題，面對人口老化的衝擊，各社區發展出「在地老化」的理念。18年前，南投縣竹山鎮富州...

桃機北跑道5日起進行歲修 預計11個工作日完工

桃園機場北跑道歲修作業原定11月3日起進行，受康芮颱風襲台影響延至明天（5日）啟動，預定自11月5日至11月25日間的單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。