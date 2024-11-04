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銀杏最快5日清晨達中颱 朝南海移動機會最高

中央社／ 台北4日電

氣象署今天表示，颱風銀杏最快明天清晨有機會增強為中颱，預估暴風圈最大可達半徑180公里；6日仍然是後期路徑轉折的關鍵時間，目前預測以通過台灣海峽南端往南海的機會最大。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，颱風銀杏在6日之前路徑較確定，會朝呂宋島東北方海面移動，接著減速、略為滯留，6日會是後期路徑轉折的時間點，依目前資料預測，以偏西經巴士海峽南側到南海的機會最高。

黃恩鴻指出，在移動的過程中，銀杏仍然有增強機會，不排除明天清晨就可能達中颱強度；暴風圈也還有擴大的空間，目前暴風半徑為120公里、最大可能達180公里；若以目前的預測路徑及颱風大小，發布海上颱風警報的機會不高，但仍有不確定性，需持續觀察。

至於有氣象粉專說將有颱風接力一事。黃恩鴻解釋，以電腦模擬的結果，在銀杏更東方的遠海可能會有熱帶系統發展，若就現在實際觀測來看，目前連熱帶擾動都尚未形成；不過，由於該海域仍然是一片大低壓帶，這個熱帶系統可能在7、8日有機會發展成為颱風，若成颱將為今年第23號颱風「桔梗」。

黃恩鴻強調，目前該熱帶系統是否會成颱仍有很大的變數，就算成颱，也與銀杏距離遙遠，預估不太有機會發生雙颱效應。

關於未來一週的天氣，黃恩鴻說，明天東北季風明顯增強，水氣增加，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，宜蘭地區有局部大雨發生；6、7日水氣略減，降雨逐日漸緩。

黃恩鴻提到，8日至10日受到颱風外圍雲系及東北季風影響，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區並有局部大雨發生；11日颱風漸遠，剩東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區有短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明天北台灣就會開始降溫，偏涼的天氣會持續至8日清晨，北部平地高溫約攝氏23度、低溫約19度，局部沿海空曠地區可能僅16、17度；中南部變化不大，高溫約28至30度，低溫約20至22度，要留意日夜溫差。

黃恩鴻提醒，6日至8日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生。

基隆 銀杏 颱風

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