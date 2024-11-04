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台北國際旅館閉幕 林佳龍：觀光是外交的基礎

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右）、外交部長林佳龍（左）出席，林佳龍表示觀光是外交的基礎，外交是觀光的延伸，讓台灣歡喜的跟世界做朋友，就是透過觀光客，不管是台灣到國外旅遊或是國外客來台灣旅遊，這是外交最有力量的。記者葉信菉／攝影
2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右）、外交部長林佳龍（左）出席，林佳龍表示觀光是外交的基礎，外交是觀光的延伸，讓台灣歡喜的跟世界做朋友，就是透過觀光客，不管是台灣到國外旅遊或是國外客來台灣旅遊，這是外交最有力量的。記者葉信菉／攝影

2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、外交部長林佳龍出席，林佳龍表示觀光是外交的基礎，外交是觀光的延伸，讓台灣歡喜的跟世界做朋友，就是透過觀光客，不管是台灣到國外旅遊或是國外客來台灣旅遊，這是外交最有力量的。

2024 ITF台北國際旅展於今天在台北南港展覽館1館閉幕，此次展覽吸引了來自全球超過60個國家參展，規模再創新高，集合了航空公司、旅遊局、酒店集團及旅行社，為旅遊愛好者打造一場豐富多元的國際旅遊饗宴。

隨著全球旅遊需求的恢復，2024 ITF台北國際旅展展現出台灣旅遊市場的強勁活力。台灣旅遊協會表示，期待藉此平台促進國際旅遊合作，讓台灣成為國際觀光的熱點，並協助本地旅遊業者拓展市場。

2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，中華航空獲得最佳展館獎，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右三）頒發獎項給中華航空發言人兼公共關係室處長魯淑慧（左三）。記者葉信菉／攝影
2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，中華航空獲得最佳展館獎，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右三）頒發獎項給中華航空發言人兼公共關係室處長魯淑慧（左三）。記者葉信菉／攝影

旅展 林佳龍 葉菊蘭

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