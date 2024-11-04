台北國際旅館閉幕 林佳龍：觀光是外交的基礎

2024ITF台北國際旅展今天舉行閉幕典禮，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、外交部長林佳龍出席，林佳龍表示觀光是外交的基礎，外交是觀光的延伸，讓台灣歡喜的跟世界做朋友，就是透過觀光客，不管是台灣到國外旅遊或是國外客來台灣旅遊，這是外交最有力量的。

2024 ITF台北國際旅展於今天在台北南港展覽館1館閉幕，此次展覽吸引了來自全球超過60個國家參展，規模再創新高，集合了航空公司、旅遊局、酒店集團及旅行社，為旅遊愛好者打造一場豐富多元的國際旅遊饗宴。