農金安心GO推雙11活動 買農漁產品享特惠、送購物金

還在用舊版本的LINE要注意了，LINE官網公告，明日（11月5日）起LINE APP將提高系統要求，將停止支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式（APP）。以蘋果（Apple）為例，手機需支援到iOS 14以上才能使用，換句話說將有5款蘋果手機面臨淘汰而無法使用。

2024-11-04 16:49