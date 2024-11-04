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龍虎斑10月獲准輸日 農業部長陳駿季：努力建構外銷產業

中央社／ 高雄4日電
立法院經濟委員會4日到高雄視察石斑魚產業，農業部長陳駿季（中）與民進黨立委邱志偉（右）等人出席。中央社
立法院經濟委員會4日到高雄視察石斑魚產業，農業部長陳駿季（中）與民進黨立委邱志偉（右）等人出席。中央社

農業部陳駿季今天到高雄考察石斑魚產業時表示，龍虎斑10月獲准輸日，農業部會與漁民共同努力建構外銷產業，也不會放棄中國市場，「只要每批都安全，中國就沒有任何理由中止」。

立法院經濟委員會今天到高雄市永安區漁會視察石斑魚產業，陳駿季與民進黨高雄市立委邱志偉等人出席。

陳駿季表示，龍虎斑過去是野生的，因為吃藻類，曾被疑因有毒藻類毒素無法輸銷日本。但現在國內石斑魚多為養殖，沒有毒藻類毒素問題，8年來進行相關研究證明，並與日本不斷交涉，好不容易今年10月獲日本肯定，打開銷日市場。

陳駿季說，未來市場打開後，並非放任貿易商收購石斑魚銷日，而是趁機會將產業系統性整合行銷，並與日本通路對接，尋找適當通路，並確保產品安全優質，落實養殖場登記及改善，也會分析日本消費習性，將資訊回饋給加工廠生產。

陳駿季說，從養殖、加工到國外通路，農業部會跟漁民、漁會共同努力，建立石斑外銷產業，也讓日本能享受到優質石斑魚產品。

對於中國市場，陳駿季說，農業部不會放棄任何市場，包括中國市場，會確保養殖端安全，「不希望中國再用任何理由，說我們漁產品不安全又中止。只要我們每批都安全，中國就沒有任何理由去中止，否則就是政治因素」。

陳駿季強調，農業部不會放棄任何市場，對中國市場也一樣，會積極輔導漁民用藥及提升養殖技術等，會持續努力。邱志偉表示，外銷通路很重要，漁業署應多協助業者，並評估下一個潛在市場，協助爭取更多外銷機會。

日本 漁民 農業部 陳駿季 高雄市

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