銀杏颱風侵台機率低 5日全台將降溫

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】銀杏颱風往西走，侵台機率降低，但要注意東北季風帶來的低溫！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，銀杏侵襲台灣的機率不高。中央氣象局指出，5日至7日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；天氣風險公司則指出，5日至7日高溫僅有22-24度，低溫約20-21度，中南部則影響不大，普遍是晴時多雲的天氣。

天氣受東北季風影響

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來72小時銀杏在太平洋高壓導引下朝西北，往呂宋島東北東方外海接近。以目前資料研判，銀杏路徑變數雖然仍大，但有縮小的趨勢，銀杏要衝過頭侵襲台灣的機率不高。銀杏颱風的量體不大，除了周末期間從台灣南方通過時，會讓北部、東部下雨之外，其餘地區影響很小。

天氣風險公司預報員林孝儒則指出，這禮拜天氣主要都是受東北季風主導，北部及東北部普遍為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量，氣溫則為轉涼趨勢，尤其5日至7日高溫僅有22-24度，低溫約20-21度；中南部則影響不大，普遍維持晴時多雲天氣，高溫約28-30度，低溫約20-23度，日夜溫差比較大。

颱風侵台機率低

中央氣象局也表示，5日至7日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；8日至10日有機會受颱風外圍雲系及東北季風影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或局部大雨。

中央大氣系兼任教授吳德榮則提醒，第22號輕颱「銀杏」已於4日2時、在菲律賓東方海面生成，銀杏3天後、個別模擬路徑大致分成兩股，主要一股轉向西行，穿過呂宋島附近、進入南海，另一小股則向東北迴轉；因此、其系集平均路徑為通過呂宋島北部、進入南海，但存有很大的不確定性，不過目前模擬沒有直接侵台的機率。

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