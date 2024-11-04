桃園男車禍重傷後呼吸都痛 中醫師這推拿法加針炙治好

桃園市32歲王姓男子9月初騎機車外出發生車禍，被撞身體左側4根肋骨骨折、左胸四肢大面積外傷、出血，術後左胸背多處持續劇烈疼痛，「連呼吸都會痛」求助，聯新國際醫院中醫科醫師吳佳哲運用中醫「五體推拿」術，輔以針灸、拔罐各療，一個多月後，王男疼痛大幅改善，順利回歸職場。

聯新國際醫院今天表示，王男9月6日發生車禍意外送急診搶救，檢查顯示左前胸痛、四肢挫傷、左脅腹有敲擊樣疼痛，左側4根肋骨骨折，緊急開刀救回一命，術後仍有輕微腦震盪及頭暈頭痛，走路容易頭暈、左胸疼痛，呼吸都會疼痛加劇，睡不安眠，吃止痛藥症狀未減輕，院方轉診中醫科協助王男減輕疼痛。

吳佳哲表示，王男左胸等部位疼痛，運用融入中醫五體（皮、脈、肉、筋、骨）及西醫現代知識的「五體推拿」療法，在左手腕肌群、關節鬆動推拿，在脇肋處按壓肋間肌，及按摩疼痛部位，將肌膜、肌群放鬆，並在傷處輔以針灸、拔罐，針刺患部處穴道減輕疼痛。

中醫治療至上月中，王男左手腕外側、左背部疼痛減輕，呼吸、胸口無疼痛感，回復健康。吳佳哲表示，五體推拿不只治療痠痛，在調理情緒、改善睡眠及緩解疲勞，包括情緒、失眠等常見疾病，因肌筋膜疼痛症候群發生的各種疑難雜症，如坐骨神經痛、五十肩、網球肘、深臀疼痛症候群都有效治療。