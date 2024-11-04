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墮胎罪罰金擬調高 醫憂灰色地帶造成心理壓力

中央社／ 台北4日電

法務部預告修法，刑法墮胎罪罰金擬調高至新台幣8萬元，婦產科醫師擔心修法造成執業心理壓力，罰與不罰的灰色地帶，可能讓女性身體自主權倒退，解決少子化不是強迫不想生的人生育。

法務部預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者，從3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。合乎優生保健法等相關規定情形時，懷孕婦女仍得合法進行人工流產。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今天告訴中央社記者，墮胎罪罰金擬調高，「和生產最相關的醫學會卻是修法預告後才得知」，即使法務部說明罰金刑不符時宜，為使各罪罰金數額級距一致，調整罰金刑，但特別針對墮胎預告令人不解，預計近期發布聲明，表達台灣婦產科醫師立場。

黃建霈說，雖然避孕是最好方法，但在真實世界有3至4成非預期懷孕，如避孕方法錯誤等，甚至是發生非自願性行為而導致懷孕，「這些女性已經夠難過，卻連選擇墮胎都要加重懲罰」，生與不生是非常個人的事情，並不能因為想解決少子化問題，就強迫不想生的女性生下孩子。

黃建霈認為，墮胎罪罰金調高不僅讓女性身體自主權倒退，甚至可能影響婦產科醫師執業，「醫師執行墮胎都是想提供協助，是出於好意」，並非所有對孕婦身心健康有害的狀況，都被寫在優生保健法，一旦墮胎罪罰金調高，婦產科醫師可能會害怕「灰色地帶」觸法，綁手綁腳。

墮胎 婦產科 醫師

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