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茶葉效期引爭議 茶改場：沒規定只能標2年

中央社／ 台北4日電
茶葉示意圖。圖／ingimage
茶葉示意圖。圖／ingimage

有媒體發布「台灣茶人范德光專欄」文中質疑茶葉有效期限若為2年，坊間老茶是否該全部銷毀。農業部茶改場副場長邱垂豐今天澄清，製作年份與效期不同，沒規定效期只能標2年。

「台灣茶人范德光專欄」在「茶葉界的921大地震！茶葉會過期？茶改場變成台茶的罪人！」一文中，提及有媒體報導網路流傳茶葉沒有保存期限，尤其是普洱茶，是越陳越香的說法，被衛福部食藥署糾正有誤，只要是包裝食品，包含茶葉、普洱茶，就必須標示有效日期，過期就不能食用。

文中作者也提及「依據食品安全衛生管理法第22條第1項第7款標示規定包裝食品有效日期為兩年，那麼坊間老茶是否該全部銷毀？」

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐告訴中央社記者，茶葉是食品，依法必須標示有效日期，但是沒有規定只能標示2年；國內茶葉發展有300年歷史了，即便是小農，都能判斷自製銷售的產品，從製造日期起推算，在密封包裝下，不拆封可以保存多久不變質。

他並說，台灣茶產品出廠的包裝，會抽掉空氣，茶葉含水在5%以下，因為這樣比較不會變質，每個廠商要為自己標示的茶葉有效期限負責，也可以標示1年、1年半，或是3年、4年；但是台灣高溫高濕，建議消費者買回後盡快飲用。

專欄 茶葉 農業部

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