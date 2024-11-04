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還有3路段有災情 中橫東段大禹嶺至天祥5日搶通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局指出，台8線梨山路段路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計5日下午5時搶通。圖為台8線91.5K已搶通路段。圖／公務總局谷關工務段提供
交通部公路局指出，台8線梨山路段路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計5日下午5時搶通。圖為台8線91.5K已搶通路段。圖／公務總局谷關工務段提供

康芮颱風導致道路出現嚴重災情，交通部公路局指出，截至今下午3時30分，統計還有3處災阻路段，其中，台8線梨山路段路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計5日下午5時搶通；台8線中橫公路東段大禹嶺至天祥路段坍方阻斷，預計5日下午3時搶通。

公路局指出，台中市和平區台8線83K（梨山路段）路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計5日下午5時搶通；花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700（大禹嶺至天祥路段）坍方阻斷，預計5日下午3時搶通；高雄市桃源區台20線93K至98K+700（台20臨93線0K至5K）（勤和至復興路段）明霸克露鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，預計10日下午5時搶通。

公路局表示，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，並呼籲用路人，颱風豪雨過後，山區道路仍易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

康芮颱風 梨山

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