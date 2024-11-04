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114年雪季入園開放申請 雪管處提醒4重點保平安

中央社／ 苗栗縣4日電

雪霸國家公園管理處今天表示，114年雪季入園登山已開放申請，因高山日夜溫差大，有冰、雪、岩等混合地形地貌，持續施行雪季管理措施，提醒山友注意4重點落實自我風險評估。

雪管處指出，114年1月2日起至3月31日止施行雪季服務管理措施，民眾可於出發日前2個月內申請雪季登山，目前已受理23隊71人提出申請。

雪管處表示，雪季登山風險較其他季節高出許多，若無周全的準備入山，出意外時輕則受傷，重則死亡，今年雪季期間山難通報至少3件，除失足跌倒、高山症外，其中1人墜崖身亡。

雪管處說，在兼顧登山安全與生態保護立場上，持續以開放態度與服務精神進行雪季管理措施，首先，申請雪季聖稜線建議3人以上，山友應檢附「登山安全管理評估表」供備查；其次，一般申請案，含領隊人數為1至6人為限，領隊應具有雪地訓練證書、雪攀嚮導證書或國內外攀登著名雪地路線經驗。

此外，雪山圈谷降雪量達雪尺30公分以上，開放指定圈谷特定地點供雪地訓練隊伍紮營使用，另需檢附「生態環境自我檢核表」供備查；最後，隊伍應事先熟悉雪攀裝備（冰爪、冰斧與頭盔）的正確使用方式，並注意山區積雪結冰路段與困難地形。

雪管處指出，雪霸山區日夜溫差大，高山有冰、雪、岩等混合地形地貌，雪季登山前應審慎評估天氣狀況，落實風險評估與自我管理，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。

山友 雪霸 風險

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