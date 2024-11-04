亞投雙會與里昂仙境率先企業家們同步關注世界氣候變遷議題

「第一屆60國青年領袖氣候峰會」由台灣國際幸福家庭聯盟、吐瓦魯大使館、臺灣大學、中正大學、台灣護理教育學會等共同主辦，里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，創會總會長-黃韻庭Vivian Huang表示，此次受邀合辦「10月26-27日在國立台灣大學醫學院，活動非常有意義而且圓滿，本次活動也包含嘉義大學、東華大學、長榮大學、南華大學、北門高中、馬拉威國會團契、世界聯合國家論壇報社等共同參與。

使節團團長聖文森柏安卓大使（左一）、吐瓦魯歐席拉代辦（左二）、里昂庭創辦人黃韻庭（中間紅），ICRT白健文總經理（右二）

本次盛會源自於台灣張坤池秘書長帛琉惠恕仁總統與馬紹爾群島共和國教育部長貝將對話，期待辦理以年輕人為主體的氣候峰會。青年是聯合國關注的焦點，他們是我們的未來，藉此峰會共同打造一個更美好的世界齊心努力，張坤池秘書長獲邀與吐瓦魯總理戴斐立見面時，請總理戴斐立於明年國際氣候年會COP29，將包含65國青年領袖連署-含使節團長、非洲南部8國5575名青年、印尼市長、台灣青年與眾邦交國青年共同連署的台灣宣言及峰會決議在會議上分享，以更積極的提升台灣形象。

台灣人工智能產業發展協會/數字金融委員會主席高立（左一）、帛琉歐儒侃大使（左二）、里昂庭創辦人黃韻庭（右二紅）

10月26日峰會開幕式，特由台灣國際幸福家庭聯盟副理事長林聰明副總校長、中正大學詹盛如副校長、台灣大學楊國鑫副國際長、台灣護理教育學會胡文郁理事長等分別致上歡迎詞，共同歡迎來自60國分別以實體及線上方式出席參與，里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang與日本籍口譯橋本先生分享主題「亞投雙會支持里昂仙境IP與世界串連推動，共同投資，共同繁榮，一條通往繁榮的聯合之路」，黃韻庭表示里昂仙境的概念與做法，可複製到全世界，台灣是海島國家，剛好跟這一次的邦交國聖文森，帛琉，吐瓦魯及馬紹爾群島都屬於海島型國家，應該積極運用資源來投資國際市場，這次的活動串連全球65國青年領袖，線上與線下會議，網路無國界，為台灣，為世界共同發聲，全球年輕新世代企業領袖們，成就未來，改變命運，導入世界各國的里昂庭會員，進入里昂仙境國際村，達到地球一村，世界一家的里昂仙境的目標願景，全台烏托邦「里昂仙境」，紮根台灣，讓世界走進來。

里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang（中間大紅色外套）代表率領近30位企業家，參與啟動共同發展「全球投資共榮」

本次里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang代表率領近30位企業家（R20綠色婦女基金會台灣代表林棋凡、台灣人工智能產業發展協會/數字金融委員會主席高立…等諸位企業菁英等）參與啟動共同發展「全球投資共榮」倡儀暨台灣國際幸福家庭聯盟與台灣世界企業社團捐款25萬元贈與吐瓦魯國大使館，並提供4000雙新鞋在聖誕節前抵達吐瓦魯，請總理戴斐立送給兒童的聖誕禮物。吐瓦魯歐席拉代辦在代表吐瓦魯受贈後，眼睛流著淚水感動的向大家致謝，提到她可以想像孩童收到新鞋子後會有多高興。

在本次活動中，使節團團長聖文森柏安卓大使、帛琉歐儒侃大使與吐瓦魯歐席拉代辦分別在開幕式與大家分享氣候變遷的經驗及對該國的嚴重影響，增進大家對友邦與氣候變遷的認識。出席的台灣護理教育學會胡文郁理事長提到她將針對各國需要，研究後提出相關醫衛健康企劃進行合作。台灣農村水保署尹孝元博士也出席邀請各國共推農村發展，拓展全球夥伴關係。出席峰會的貴賓還有游顥委員特助吳禹辰、原民會安柏翰科長、史瓦帝尼農業部Sydney主秘，各國大學校長，唐獎基金會陳振川執行長、ICRT白健文總經理、嘉義大學、東華大學、長榮大學、南華大學院長與國際學生，及各國青年領袖等共襄盛舉。

圖文／里昂庭國際控股集團