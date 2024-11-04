颱風康芮颳17級風 合歡山遊客中心等4停車場故障暫停收費

颱風康芮在合歡山颳17級陣風，海拔3275公尺武嶺停車場繳費亭被吹垮、設備全毀，昆陽、合歡山遊客中心、小風口停車場也受損，加上供電問題，目前合歡山4處停車場暫停收費。

颱風康芮10月31日來襲時，合歡山吹17級陣風，導致合歡山遊客服務中心屋頂鐵皮遭強風掀飛，武嶺亭即時影像攝影機也故障，武嶺、遊客中心停車場設備被強風吹倒，昆陽停車場也因供電等因素故障，農業部林業及自然保育署南投分署委外經營停車場業者持續修復。

南投林業分署今天接受中央社記者訪問表示，颱風康芮過境，合歡山出現17級陣風及雨勢，造成山區道路坍方及供電系統中斷，導致轄管合歡山遊客中心、武嶺停車場設施嚴重受損，整座繳費亭被強風吹垮、設備全毀，昆陽停車場硬體雖受損較不嚴重，但也出現故障。

南投林業分署指出，目前昆陽、武嶺、合歡山遊客中心停車場設施全部停擺，無法收費，委外廠商正準備維修物料並運送上山組裝，預計1週完成修復；太魯閣國家公園管理處委外經營的小風口停車場設備也受損，太管處指出，因供電不穩等問題，目前暫停收費。

南投林業分署表示，所轄合歡山國家森林遊樂區颱風後經全力搶修，先完成合歡東峰步道、合歡尖山步道檢修，今天起開放；另外，合歡山松雪樓、滑雪山莊建物受損，停車場、水電供應持續搶修，暫時無法提供餐飲及住宿服務，預計11月7日全面開放。