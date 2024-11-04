快訊

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

颱風康芮颳17級風 合歡山遊客中心等4停車場故障暫停收費

中央社／ 南投縣4日電
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，合歡山莊停車場繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，合歡山莊停車場繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供

颱風康芮在合歡山颳17級陣風，海拔3275公尺武嶺停車場繳費亭被吹垮、設備全毀，昆陽、合歡山遊客中心、小風口停車場也受損，加上供電問題，目前合歡山4處停車場暫停收費。

颱風康芮10月31日來襲時，合歡山吹17級陣風，導致合歡山遊客服務中心屋頂鐵皮遭強風掀飛，武嶺亭即時影像攝影機也故障，武嶺、遊客中心停車場設備被強風吹倒，昆陽停車場也因供電等因素故障，農業部林業及自然保育署南投分署委外經營停車場業者持續修復。

南投林業分署今天接受中央社記者訪問表示，颱風康芮過境，合歡山出現17級陣風及雨勢，造成山區道路坍方及供電系統中斷，導致轄管合歡山遊客中心、武嶺停車場設施嚴重受損，整座繳費亭被強風吹垮、設備全毀，昆陽停車場硬體雖受損較不嚴重，但也出現故障。

南投林業分署指出，目前昆陽、武嶺、合歡山遊客中心停車場設施全部停擺，無法收費，委外廠商正準備維修物料並運送上山組裝，預計1週完成修復；太魯閣國家公園管理處委外經營的小風口停車場設備也受損，太管處指出，因供電不穩等問題，目前暫停收費。

南投林業分署表示，所轄合歡山國家森林遊樂區颱風後經全力搶修，先完成合歡東峰步道、合歡尖山步道檢修，今天起開放；另外，合歡山松雪樓、滑雪山莊建物受損，停車場、水電供應持續搶修，暫時無法提供餐飲及住宿服務，預計11月7日全面開放。

停車場 合歡山 武嶺

延伸閱讀

颱風康芮未重傷蔬菜 農糧署：11月菜價持續回穩

粉專：銀杏颱風有縮小趨勢 下個颱風「桔梗」過幾天有雛型

颱風康芮肆虐農損逾12億 梨占2億最慘重

颱風前夕德基水庫洩洪2農民受困 中市警消架梯救出

相關新聞

還有3路段有災情 中橫東段大禹嶺至天祥5日搶通

康芮颱風導致道路出現嚴重災情，交通部公路局指出，截至今下午3時30分，統計還有3處災阻路段，其中，台8線梨山路段路面塌陷...

衛福部食藥署揭蔬果含農藥 瓦城、馬辣、Uber Eats上榜

衛福部食藥署今天公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，稽查發現，台南市瓦城的香菜，遭驗出農藥愛殺松0.09ppm，...

咖哩粉含蘇丹紅來自原料薑黃粉？ 食藥署：檢驗明出爐

今年年初爆發蘇丹紅食安事件，衛福部食藥署與地方衛生局全面清查後，蘇丹紅一度銷聲匿跡。但近日又爆發濟生公司「飛馬牌特調咖哩...

颱風康芮颳17級風 合歡山遊客中心等4停車場故障暫停收費

颱風康芮在合歡山颳17級陣風，海拔3275公尺武嶺停車場繳費亭被吹垮、設備全毀，昆陽、合歡山遊客中心、小風口停車場也受損...

放流水標準修正 環團批未有總量限值、PFAS未嚴格納管

環境部為維護水體品質與推動汙染物減量及管制，於8月底預告修正「放流水標準」，增訂或加嚴氨氮、磷、銅及自由有效餘氯等項目的...

感冒該吃什麼？醫推「5種」食物：不僅美味還能提升免疫力

容易感冒是換季時很多人都有的煩惱，要吃什麼食物才能預防或盡快恢復呢？對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師分享感冒時要吃的「5種」食物，不僅美味還能提升身體的免疫力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。