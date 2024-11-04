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放流水標準修正 環團批未有總量限值、PFAS未嚴格納管

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開「放流水標準」第二條附表一至附表十一、附表十四、附表十五修正草案研商會。圖為工業區示意圖。聯合報系資料照
環境部今天召開「放流水標準」第二條附表一至附表十一、附表十四、附表十五修正草案研商會。圖為工業區示意圖。聯合報系資料照

環境部為維護水體品質與推動汙染物減量及管制，於8月底預告修正「放流水標準」，增訂或加嚴氨氮、磷、銅及自由有效餘氯等項目的管制，今天下午召開「放流水標準」修正草案研商會。環保團體表示，放流水標準應有總量限值，水汙費的季節性費率在枯水期應提高1.5倍。

淨竹文教基金會董事長林聖崇指出，在全球暖化導致氣候極端化下，現在台灣降雨日數減少，旱季拉長，而旱季時河川基流量變少，造成放流水的汙染缺乏充分河水稀釋，因此放流水標準要分季節性以及要有總量管制，乾旱期時濃度限值及總量限值要加嚴。另也應比照灌溉用水水質標準納入並管制導電度，避免導電度高的放流水進入灌溉溝渠或做為灌溉水源的河川水體後，造成農地鹽化並影響農作生長。

爭好氣聯盟發起人許心欣指出，除了放流水標準要分季節性，水汙費也應比照空汙費有季節性費率，枯水期應提高1.5倍，以價制量減汙。本次放流水標準針對半導體產業增訂總磷限值，避免水體優養化，但限值分三階段逐步加嚴，且100 mg/L過於寬鬆，將導致業者恐無需改善即可達標，短期內根本毫無效果，應直接以15 mg/L為初期限值，第二階段加嚴為4 mg/L。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，半導體產業另一類重大汙染物全氟多氟烷基物質（PFAS）更要納入管制，PFAS物質在自然環境中非常難以分解，也因此特性讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積，進入生物體干擾荷爾蒙等生理作用，對於水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重汙染威脅。

謝和霖進一步指出，PFAS中的PFOS家族早於2009年即被斯德哥爾摩持久性有機汙染物公約納入附件B限用清單，之後PFOA與PFHxS家族也陸續被納入該公約附件A的禁用清單，光這三個PFAS家族，總共已有高達519種PFAS受到該公約管制，而我國也跟進將其中的151種公告為毒性化學物質，但目前放流水標準對PFAS管制付之闕如。

半導體 暖化 水質

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