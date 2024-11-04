衛福部食藥署揭蔬果含農藥 瓦城、馬辣、Uber Eats上榜

衛福部食藥署今天公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，稽查發現，台南市瓦城的香菜，遭驗出農藥愛殺松0.09ppm，依規定標不得檢出，依「食安法」開罰供應商6萬元；馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、優市（Uber Eats）大安店的白蘿蔔農藥超標，正由地方衛生局處辦中。

食藥署表示，經進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，並與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，共抽驗834件農產品，其中755件符合規定，合格率90.5%，79件不符合規定，其中21件依「食安法」裁處共81萬元，45件移請農政單位處辦，13件由地方政府衛生局後續處辦中。

違規品項中，還包含台北市為福樓餐廳的芥蘭菜、辣椒也被檢出農藥殘留不符規定；全聯澎湖榮光分公司的冷凍藍莓，遭檢出含有不得見出的農藥諾伐隆0.04ppm，供應商遭開罰21萬元；優市（Uber Eats）大安店的白蘿蔔農藥賽速安0.46ppm，超出0.25ppm標準；馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果，遭檢出含有不得檢出的農藥農藥賽滅淨0.12ppm。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。