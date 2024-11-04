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咖哩粉含蘇丹紅來自原料薑黃粉？ 食藥署：檢驗明出爐
今年年初爆發蘇丹紅食安事件，衛福部食藥署與地方衛生局全面清查後，蘇丹紅一度銷聲匿跡。但近日又爆發濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」被驗出含蘇丹色素一號，流向台北、新北、桃園等9個縣市。
衛福部長邱泰源今天至立法院進行「社區精神病患照護優化」專題報告。立委王育敏說，食藥署於3月13日公布邊境管制措施，並要阻絕於境外，也說後市場都已經清乾淨，沒想到，現在蘇丹紅事件再起，而且又是同一家公司，到底真相是什麼？
食藥署副署長林金富說，當時爆發蘇丹紅事件後，邊境已將相關採逐批檢驗，並與地方衛生局持續在後市場查核，這一次是在濟生公司的特調咖哩粉驗出蘇丹紅，同批號產品共5000多盒，目前回收1700多盒，相關原物量目前正在食藥署的國家檢驗室再次確認。
林金富說，初步懷疑是其中一個原料「薑黃粉」，疑似遭受蘇丹色素汙染，目前自印度輸入的咖哩粉已有相關抽驗規定，但是薑黃粉是沒有的，如果確定後，由於薑黃粉也是自印度進口，將會把邊境抽批檢驗，修正為百分之百檢驗，檢驗結果將於明天出爐。
王育敏說，薑黃粉在國內運用蠻普遍的，那薑黃粉還有沒有從其他國家進口的，只有印度嗎？ 會不會又有漏網之魚？
林金富說，食藥署已將過去10年於國際相關蘇丹紅違規警訊的食品，於邊境都加以抽驗，包括辣椒粉、咖哩粉，一開始抽驗為百分之百，若半年後都沒有發現，就會回歸到風險監測，這一次在後市場發現，明天開始針對印度進口的相關食品就會百分之百檢驗。
林金富指出，只要明天確定是薑黃粉含有蘇丹紅，就會依照今年年初做法，於後市場進行全面清查。
王育敏說，食藥署稽查後市場，但還是出現違規食品的漏網之魚，結果就是破功，要求食藥署應加強抽檢的比例，因這關乎食安，要不然大家對食安都沒有信心了，期盼部長邱泰源應多加重視。
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