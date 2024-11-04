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感冒該吃什麼？醫推「5種」食物：不僅美味還能提升免疫力

聯合新聞網／ 綜合報導
胡皓淳醫師分享感冒時要吃的「5種」食物。示意圖／Ingimage
胡皓淳醫師分享感冒時要吃的「5種」食物。示意圖／Ingimage

容易感冒是換季時很多人都有的煩惱，要吃什麼食物才能預防或盡快恢復呢？對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師分享感冒時要吃的「5種」食物，不僅美味還能提升身體的免疫力。

胡皓淳醫師在臉書發文，指出換季的時候，很多人都有感冒的煩惱，到底感冒的時候，要吃什麼才會好得快呢？

1、雞湯

熱湯尤其是雞湯，不僅能提供身體所需的營養，還能舒緩喉嚨痛和減少鼻塞。雞湯中的胺基酸，可以幫助減少發炎，促進免疫系統的健康。此外，熱湯的蒸氣，可以幫助舒緩鼻腔堵塞，讓你更容易呼吸。特別是加入一些胡蘿蔔、洋蔥和大蒜的雞湯，不僅美味，還能提升免疫力。

2、富含維生素C的水果

維生素C是一種強效的抗氧化劑，有助於增強免疫系統。感冒時，攝取充足的維生素C可以幫助縮短病程，減輕症狀。秋天時常見的柑橘類水果，就是維生素C的良好來源。每天攝取這些食物，能夠為身體提供足夠的抗氧化劑，有助於提高免疫力。

3、清淡的粥和米湯

感冒時，胃口往往會變差，這時候選擇容易消化的食物，是明智的選擇。清淡的粥和米湯，能夠提供足夠的能量，又不會對胃部造成額外的負擔。這些食物不僅能夠保持水分，還能幫助舒緩喉嚨。

4、溫暖的飲品

像是熱茶、溫水和蜂蜜檸檬水，可以幫助舒緩喉嚨痛和減少咳嗽。蜂蜜具有天然的抗菌和抗炎特性，能夠舒緩喉嚨並幫助改善睡眠。檸檬水則能提供維生素C，並有助於保持水分。溫暖的飲品不僅能舒緩不適，還能促進身體的恢復。但也要注意，不要太燙，以免燙傷喉嚨。

5、富含鋅的食物

研究顯示，鋅能夠幫助縮短感冒的持續時間並減輕症狀。富含鋅的食物包括紅肉、家禽、海鮮（如牡蠣和螃蟹）以及豆類。適量增加這些食物的攝取，有助於支持免疫系統，促進康復。

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