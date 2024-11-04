台南某金屬加工廠偷排重金屬廢水 最高可罰600萬

環境部環境管理署針對南部地區重要河川水體水質，加強查核台南市鹽水溪流域沿岸可疑事業以減少水體負擔，但查獲一金屬公司將廠內製程廢水未經廢水處理設施妥善處理，直接導入化糞池後排出到廠外，依違反水汙染防治法第14條規定告發，依法可處罰新台幣6萬元以上600萬元以下罰鍰；情節重大者得令其停工或停業。

環管署南區環境管理中心表示，督察人員執行前述金屬加工廠督察，發現該廠的廢棄物清理計畫書登載為印刷輔助業，但實際上從事金屬板蝕刻製程，其從事金屬及其製品表面以其他化學處理，屬於水汙染防治法列管的金屬表面處理業，均應依規定取得排放許可證或簡易排放許可文件，才可排放製程產出的廢水。

環管署南區環境管理中心指出，這家公司從事蝕刻製程產出廢水為含有重金屬的酸性廢水，應該透過酸鹼中和及使用重金屬捕集劑或吸附材料等方式，將重金屬以吸附材料吸附或沉澱為汙泥後去除，符合排放標準才能排放廢水，但該公司卻將沒有經過任何處理的蝕刻製程廢水，經由廠區後方地板的排水孔，將廢水導入化糞池後直接排出到廠外，督察人員當場要求立即改善、停止排放，並依水汙染防治法告發。

環管署呼籲，事業對於所從事生產製程是否需申請相關環保許可文件，可逕洽各縣市環境保護局詢問，申請後並依許可妥善操作相關設備，不得任意排放未經處理之廢水汙染環境。