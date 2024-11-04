新版精神衛生法12月上路 強制住院新制實施日待定

新版精神衛生法預定今年12月14日上路，衛福部今天表示，21部子法中12部已完成預告、3部有望本月預告，包含強制住院等規範的其餘6部，須與司法院討論，另訂施行日期。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部長邱泰源針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委陳菁徽、楊瓊瓔，分別詢問精神衛生法子法預告進度。楊瓊瓔表示，其中關於強制住院規定，將從2名醫師決定，改為由法官、據醫師身分參審員、病人權益代表組成合議庭，由過半意見決定，且聲請裁定延長強制住院的次數改以1次為限，詢問相關人力的教育訓練與治療所需資源布建進度。

邱泰源說明，21項子法中，有12個將在今年12月14日上路，不過有部分還需要跟司法院討論。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，這12部子法都已完成預告，另有3部有望在這個月內進行預告，屆時將盡快發布；強制住院改由法院審理部分則包含在其餘6部中，相關法規的施行日期需要行政院與司法院另訂，因此施行日期尚未確定，不在今年12月14日上路的範圍中。

鄭淑心說，12月上路的新法中，將要求醫院必須做出院準備計畫，並且通報衛生局，讓地方能接住這些出院的病人，以免造成空窗期，沒有人去關懷，因此法規已經明訂，社區訪視人力也正在補助地方政府進用，盼對社區精神病患的照顧更加完整，並將視個案與案家需要，協助連結更多資源。

陳菁徽並以桃園女童遭強擄事件，詢問社區精神病人收案標準，是否將進行檢討。

鄭淑心表示，已委託心理衛生社工學會進行收結案標準檢討，委託案今年年底會結案，屆時會針對學會提出的草案，與各地方政府進行討論，盡快頒布新的收結案標準。

國民黨立委蘇清泉說，長效針劑對思覺失調等疾患患者的病況控制非常有效，詢問目前健保支付長效針劑情況。

健保署副署長陳亮妤說明，長效針劑可分為1、3、6個月3種，健保藥費每劑9000到1萬元餘、每名患者每年約共需2萬多元。根據國衛院本土資料研究，施打長效針劑後，再住院率降15%到20%，可解決精神疾患短期反覆進出醫院的「旋轉門效應」。

陳亮妤指出，國際上躁鬱症與思覺失調患者打長效針劑比例約20%；因此健保以專款編列每年新台幣27億元，去年施打共3.2萬人，專款使用率自民國112年的61%增加到83%，今年更預計超過9成。