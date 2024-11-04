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司馬庫斯路斷 馬偕醫院派駐醫護急備慢病藥

中央社／ 台北4日電

颱風康芮重創新竹縣尖石鄉司馬庫斯，造成道路多處坍方中斷，除了空投物資外，馬偕醫院派駐在尖石鄉秀巒衛生室的醫護人員積極備藥，確保慢性病藥品不中斷，投入救援的行列。

「上帝的部落」司馬庫斯多人因風災受困，台北馬偕醫院今天透過新聞稿說明，派駐尖石鄉秀巒衛生室醫護人員江金花、李紫寧、陳姵涵已為當地居民備藥裝箱，以便空投物資。在秀巒衛生室服務長達20年的護理師李紫寧表示，11月致災性颱風少見，造成嚴重損害只能用「驚訝」形容。

李紫寧說，颱風康芮10月31日風雨量驚人，經過1天橫掃，司馬庫斯賴以對外聯絡的重要2號橋也慘遭沖毀，考量可能還有下一個颱風生成，通往司馬庫斯的2號橋沖毀，目前無法預估恢復情況，雖然在颱風前已例行性提醒當地民眾提早準備，但仍有不少人出現缺藥情況。

李紫寧表示，衛生室是離司馬庫斯最近的醫療站，11月1日晚間已確認當地居民近期需要藥物需求，開立名單提供新竹縣衛生局，後續與尖石鄉衛生所共同合作，將完整的藥品包裝，透過新竹縣政府衛生局整合併入空投行列，務必讓慢性疾病不斷藥。

秀巒衛生室共準備16人的藥品，多是高血壓、高血糖及高血脂等慢性病處方用藥。李紫寧表示，藥品經由空投順利交到司馬庫斯部落居民手中後，護理師會開始進行後續追蹤，掌握用藥安全，確保用藥不中斷。

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